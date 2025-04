Scopri come Brabus ha trasformato la Mercedes-AMG E 53 Hybrid in un'auto da sogno con prestazioni straordinarie.

Un incremento di potenza senza precedenti

La Mercedes-AMG E 53 Hybrid, già nota per le sue prestazioni elevate, ha ricevuto un significativo potenziamento da parte di Brabus, il famoso preparatore tedesco. Con un upgrade che porta la potenza a ben 700 CV e una coppia di 850 Nm, questo veicolo si posiziona tra le supercar. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi è un risultato impressionante, che dimostra come Brabus abbia saputo spremere il massimo dal motore ibrido della E 53.

La tecnologia all’avanguardia di Brabus

Il segreto di questo straordinario incremento di potenza risiede in una centralina aggiuntiva, installabile in modalità plug-and-play, che modifica le mappe di iniezione e accensione, aumentando anche la pressione del turbo. Grazie a questo intervento, il motore a sei cilindri in linea da 3.0 litri turbo passa da 449 CV a 537 CV a 6.100 giri/min, mentre la coppia sale da 560 a 660 Nm. Il sistema ibrido rimane invariato, ma contribuisce con i suoi 163 CV e 480 Nm aggiuntivi, rendendo l’auto ancora più performante.

Design e personalizzazione di alto livello

Brabus non si è limitato a migliorare le prestazioni, ma ha anche curato l’estetica della Mercedes-AMG E 53. Nuovi componenti aerodinamici in carbonio, disponibili in finitura opaca o lucida, conferiscono un look aggressivo e sportivo. Il frontale può essere dotato di uno spoiler anteriore in tre parti, progettato per migliorare la stabilità alle alte velocità. Inoltre, il kit include passaruota maggiorati e un diffusore posteriore con terminali di scarico in titanio/carbonio, che non solo migliorano l’estetica, ma anche le prestazioni aerodinamiche.

Interni di lusso e comfort personalizzato

All’interno, Brabus ha pensato a ogni dettaglio per offrire un’esperienza di guida unica. I battitacco in acciaio inox sono disponibili in due varianti, con logo retroilluminato o illuminazione a 64 colori. I pedali in alluminio o carbonio e i tappetini in velluto con bordature in Nabuk nero aggiungono un tocco di lusso all’abitacolo. Inoltre, Brabus offre un programma di personalizzazione su misura, permettendo ai clienti di creare un ambiente interno che rispecchi il proprio stile.

Prezzo e garanzia

Il potenziamento della centralina è disponibile a un prezzo di 9.270 euro, installazione inclusa. Tuttavia, chi desidera il pacchetto completo di Brabus deve essere pronto a investire una somma considerevole, che può avvicinarsi al costo di una nuova E 53. Brabus offre una garanzia di 3 anni o fino a 100.000 km su tutti i componenti, assicurando ai clienti un acquisto sicuro e duraturo.