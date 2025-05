Un colosso dell’off-road

Il Brabus XL 800 rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei fuoristrada di lusso. Con un rialzo di 47 cm, questo SUV non è solo un veicolo, ma un’esperienza di guida unica. Grazie agli assali a portale, la luce da terra raggiunge i 470 mm, permettendo di affrontare terreni difficili e marciapiedi alti senza alcuna difficoltà. Questo modello è stato progettato per coloro che non vogliono rinunciare al comfort e allo stile, anche nelle situazioni più estreme.

Prestazioni da supercar

Sotto il cofano del Brabus XL 800 si trova un potente motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 800 CV e 1.000 Nm di coppia. Queste specifiche consentono al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi, un risultato straordinario per un veicolo che pesa oltre 2,5 tonnellate. La velocità massima di 210 km/h è un altro aspetto che sottolinea le prestazioni eccezionali di questo modello. Grazie a un assetto adattivo in alluminio e cerchi da 22 pollici, il Brabus XL 800 offre una maneggevolezza sorprendente, anche su strade accidentate.

Design e lusso senza compromessi

Il design del Brabus XL 800 è altrettanto impressionante quanto le sue prestazioni. Con un bodykit widebody e componenti in fibra di carbonio, questo SUV si distingue per la sua estetica aggressiva e raffinata. All’interno, l’abitacolo è un trionfo di lusso, con pelle di alta qualità e dettagli in carbonio che creano un’atmosfera esclusiva. Le alette parasole in carbonio e la console a tetto con strumenti analogici sono solo alcune delle chicche che rendono questo veicolo unico. Il prezzo di 639.000 euro riflette l’attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati, rendendo il Brabus XL 800 un investimento per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e stile.