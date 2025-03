Brembo: un simbolo di eccellenza nel Motorsport

Brembo, l’azienda italiana con sede a Bergamo, si conferma come il fornitore ufficiale di tutti i team della MotoGP anche per il 2025. Questa notizia non sorprende, considerando la lunga storia di successi e innovazioni che ha caratterizzato l’azienda nel mondo delle corse. Con un impegno costante verso la qualità e la sicurezza, Brembo equipaggerà tutti i 22 piloti del campionato con i suoi impianti frenanti di altissimo livello, che includono pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie, personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun pilota.

Innovazione e tecnologia al servizio dei piloti

Nel 2025, Brembo non si limiterà a fornire freni, ma offrirà anche componenti chiave per il lato ruota di molte moto in gara. Grazie alla collaborazione con aziende del gruppo, come Öhlins e Marchesini, l’azienda garantirà prestazioni superiori. Öhlins fornirà sospensioni a 9 team su 11, mentre Marchesini sarà il riferimento per i cerchi in magnesio forgiato. Questo approccio integrato dimostra come Brembo non solo si concentri sui freni, ma anche su tutti gli aspetti che influenzano le prestazioni in pista.

Un anniversario significativo per Brembo

Il 2025 segna un traguardo importante per Brembo, che celebra 50 anni di eccellenza nel Motorsport. Da decenni, l’azienda ha giocato un ruolo cruciale nelle competizioni, contribuendo a numerosi successi e record. L’innovazione continua è ciò che ha permesso a Brembo di rimanere all’avanguardia nel settore, rispondendo alle esigenze sempre più sofisticate dei team e dei piloti. Inoltre, dal 2023, Brembo è diventato Braking Inspiration Partner della MotoGP e Title Sponsor del Gran Premio d’Italia al Mugello, rafforzando ulteriormente il suo legame con il mondo delle corse.

Soluzioni frenanti all’avanguardia per il 2025

Per il 2025, Brembo garantirà ai piloti MotoGP le migliori soluzioni frenanti, con impianti dal peso complessivo di circa 2,3 kg. I dischi freno, elemento cruciale per le prestazioni in gara, saranno disponibili in diverse configurazioni in carbonio, adattandosi allo stile di guida di ciascun pilota e alle caratteristiche del tracciato. Tra le versioni più apprezzate c’è il disco alettato, progettato per migliorare la dissipazione termica, con un peso di 1,4 kg e una temperatura di esercizio compresa tra 250° e 850°.

Presenza di Brembo nelle categorie minori

La leadership di Brembo non si limita alla MotoGP, ma si estende anche alle categorie minori come Moto2 e Moto3. Nel 2025, l’azienda fornirà l’intera griglia di Moto2 con pinze freno, dischi in acciaio, pastiglie e pompe freno, mentre in Moto3 la presenza sarà predominante con impianti frenanti avanzati. Questo impegno dimostra come Brembo continui a investire nella sicurezza e nelle prestazioni, garantendo che ogni categoria del Motomondiale possa beneficiare della sua tecnologia all’avanguardia.