Introduzione alla BYD Atto 2

Il Salone di Bruxelles 2025 si avvicina e con esso l’attesissimo debutto della BYD Atto 2, un crossover elettrico che promette di rivoluzionare il mercato europeo. Questo modello, già conosciuto in Cina con il nome di Yuan Up, si inserisce in un segmento competitivo, sfidando rivali come Kia EV3, MG4 e Peugeot 2008. Con un design accattivante e prestazioni elevate, la BYD Atto 2 si prepara a conquistare gli automobilisti europei.

Prestazioni e efficienza energetica

La BYD Atto 2 ha recentemente superato i test del Green Ncap, ottenendo il massimo punteggio di 5 stelle. Questo risultato non è solo frutto di un powertrain 100% elettrico, ma anche di un’ottimizzazione generale che le consente di raggiungere un consumo medio di 21,9 kWh ogni 100 km. Il motore elettrico anteriore da 130 kW (177 CV) e 290 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 42,4 kWh, consente di percorrere in media 244 km, con un’autonomia che può arrivare fino a 312 km secondo il ciclo WLTP.

Dimensioni e design

La BYD Atto 2, basata sulla piattaforma modulare 3.0 di BYD, presenta dimensioni competitive: 4,31 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,68 di altezza, con un passo di 2,62 metri. Il peso contenuto di 1.590 kg contribuisce ulteriormente alle sue prestazioni. Gli interni, pur non essendo ancora stati svelati in dettaglio, promettono un’esperienza di guida confortevole e moderna, in linea con le aspettative del mercato europeo.

Produzione e disponibilità

Un aspetto interessante della BYD Atto 2 è che sarà assemblata in Europa, precisamente nella fabbrica ungherese di BYD, dove verranno prodotti anche i modelli Atto 3 e Dolphin. Questo approccio non solo riduce i costi di importazione, ma permette anche di adattare il veicolo alle esigenze specifiche del mercato europeo. Sebbene i prezzi ufficiali non siano ancora stati annunciati, la versione cinese parte da circa 13.000 euro, e ci si aspetta che il costo europeo sia leggermente superiore.

Conclusione

Con il suo debutto previsto per il 10 gennaio al Salone di Bruxelles 2025, la BYD Atto 2 rappresenta una delle novità più attese nel panorama automobilistico europeo. Con prestazioni eccezionali, un design moderno e un’attenzione particolare all’efficienza energetica, questo crossover elettrico potrebbe diventare un punto di riferimento nel settore. Gli appassionati di auto elettriche e i consumatori in cerca di un veicolo sostenibile non possono perdere l’occasione di scoprire questo modello innovativo.