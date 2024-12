Design e interni del BYD Sealion 7

Il BYD Sealion 7 si presenta come un SUV coupé elettrico dal design moderno e accattivante. Le sue linee fluide e proporzionate richiamano l’estetica delle migliori produzioni europee, senza risultare eccessive. All’interno, l’abitacolo è un vero e proprio trionfo di eleganza, con materiali di alta qualità e finiture curate nei minimi dettagli. La pelle morbida avvolge i sedili e le superfici, creando un’atmosfera di lusso che compete con i marchi premium.

Il cruscotto è caratterizzato da un display touchscreen da 15,6 pollici, che funge da centro di comando per tutte le funzioni dell’auto. Una delle caratteristiche più innovative è la possibilità di ruotare il display, permettendo agli utenti di scegliere la visualizzazione più comoda in base all’uso. Questa funzionalità, unita alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, rende l’infotainment del Sealion 7 all’avanguardia.

Prestazioni e guida

Il BYD Sealion 7 non è solo un bel vestito; sotto il cofano, offre prestazioni impressionanti. Con una potenza di 530 CV e 690 Nm di coppia, questo SUV coupé accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi. La trasmissione monomarcia garantisce una guida fluida e lineare, tipica delle auto elettriche. Anche in modalità Eco, il Sealion 7 dimostra una prontezza sorprendente, rendendo ogni viaggio un’esperienza entusiasmante.

La stabilità e la maneggevolezza sono assicurate da un assetto ben progettato, che consente di affrontare le curve con sicurezza. Tuttavia, la visibilità posteriore potrebbe risultare limitata, ma il sistema di telecamere a 360° compensa questa mancanza, offrendo una visione chiara dell’ambiente circostante.

Autonomia e ricarica

Un aspetto cruciale per ogni veicolo elettrico è l’autonomia. Il BYD Sealion 7 offre un’autonomia massima di 502 km in condizioni ottimali. Tuttavia, durante la guida autostradale, il consumo può aumentare, riducendo l’autonomia a circa 250 km. La ricarica rapida è un punto forte, con la possibilità di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti presso colonnine ad alta potenza.

Due versioni del Sealion 7 sono disponibili: la Comfort, con trazione posteriore e un prezzo di partenza di 46.500 euro, e la Excellence, a trazione integrale, che parte da 56.490 euro. Entrambe le versioni offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo, con dotazioni di serie che includono sedili in pelle vegana, cerchi in lega e un sistema audio di alta qualità.