La Cadillac conquista Monza, la Toyota è campione piloti e la Ferrari partecipa al podio in una serata ricca di emozioni.

Il World Endurance Championship 2026 ha chiuso il suo cammino al celebre Autodromo di Monza sotto una coltre di nebbia autunnale. Le 6 ore di Monza hanno regalato un finale avvincente, con la vittoria della Cadillac V-Series.R n. 38 del team JOTA, mentre la Toyota Racing ha smaltito il titolo piloti.

La Cadillac prende il comando fin dal primo giro

Partita dalla terza griglia, la macchina americana ha saltato in testa al sesto giro grazie a Jack Aitken, che ha mantenuto la leadership per diverse ore. Il passaggio di consegne a Sébastien Bourdais ha consolidato il vantaggio, e la conclusione è avvenuta sotto le mani esperte di Earl Bamber. Il trio ha chiuso a cinque secondi e mezzo dalla Alpine, ottenendo la prima vittoria in WEC da quasi un decennio.

Toyota conquista il titolo piloti nonostante la gara difficile

Il duo Sébastien Buemi – Brendon Hartley – affiancato da Ryō Hirakawa non ha raggiunto il podio in questa corsa, classificandosi fuori dai punti. Tuttavia, il risultato non ha impedito loro di chiudere la stagione al primo posto nella classifica piloti, grazie a una stagione dominata da quattro vittorie, tra cui la prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Buemi e Hartley celebrano il quinto titolo mondiale, mentre Hirakawa aggiunge la sua terza corona.

Le parole dei campioni

Buemi ha definito la conquista del titolo “un riscatto dopo le difficoltà di Le Mans”, mentre Hartley ha sottolineato lo spirito di squadra: “È stato un anno difficile, ma abbiamo lottato fino alla fine”. Hirakawa ha celebrato l’aver portato la vittoria sia a Le Mans sia nei campionati, definendo l’impresa “un traguardo enorme per Toyota”.

Alpine e Ferrari sul podio: addii e sorprese

L’Alpine A424, guidata da Victor Martins e Jules Gounon, si è piazzata seconda, in un addio definitivo alla classe Hypercar per il marchio francese, dopo quattordici stagioni di avventure nell’endurance. La Ferrari 499P n. 51 ha conquistato il terzo gradino grazie a una penalità di 30 secondi inflitta all’Aston Martin Valkyrie n. 007 di Harry Tincknell e Tom Gamble. Il ritiro di quest’ultima ha permesso al Cavallino Rampante di chiudere la sua ultima stagione con dignità.

Categoria LMGT3: la Corvette di Jonny Edgar è campione

Nel segmento LMGT3, la Corvette n. 33 del team TF Sport, capitanata da Jonny Edgar, ha chiuso terza ma con quei punti ha assicurato il titolo costruttori e piloti, interrompendo il predominio di Porsche. La Porsche 911 GT3 R n. 92 di Manthey, guidata da Riccardo Pera e Richard Lietz, ha conquistato la vittoria di gara dopo una rimonta decisa nella seconda metà della corsa.

Incidenti, penalità e gestione gara

Verso la fine della prova, l’Aston Martin Valkyrie è stata colpita da due sanzioni: 20 secondi per irregolarità nella pressione dei pneumatici e ulteriori 100 secondi per aver rifinito con un livello di carburante inferiore al minimo richiesto. Queste penalità hanno riordonato il podio e hanno evidenziato l’importanza del controllo tecnico in un campionato dove le regole sono stringenti. Un altro momento critico è stato il contatto tra la Cadillac n. 12 e la Peugeot n. 94 a pochi giri dalla fine, un incidente gestito con due bandiere gialle invece di una Full Course Yellow.

Con i 75.181 spettatori presenti durante il weekend, la gara di chiusura ha offerto emozioni intense, premiando la costanza di Toyota, l’audacia di Cadillac e il tributo finale alla Ferrari. Il calendario 2027 del WEC si preannuncia ricco di sfide, e le squadre ora si concentreranno sulle evoluzioni tecniche per mantenere alto il livello di competitività.