Il nuovo campionato di pallanuoto Serie A2 maschile prende il via il 31 ottobre: scopri gironi, calendario, playoff e le squadre protagoniste.

Il campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto avrà il suo debutto ufficiale sabato 31 ottobre 2026. Dopo un lungo periodo di attesa, la formula collaudata prevede due gironi da dodici squadre ciascuno, con un totale di ventidue giornate di regular season. Le partite si giocheranno esclusivamente di sabato, senza turni infrasettimanali, garantendo una programmazione semplice per tifosi e club. La fase regolare si concluderà sabato 24 aprile 2027, aprendo la strada ai confronti decisivi di playoff e playout.

Formato della regular season e calendario

Ogni girone (Nord e Sud) vedrà gli avversari sfidarsi in un girone all’italiana, per un totale di 22 partite per squadra. La classifica finale determinerà le esclusive ricadute: le squadre classificate al dodicesimo posto di ciascun girone retrocederanno direttamente in Serie B. Le partite, svolte il sabato, seguiranno un calendario fissato con orari precisi, consentendo a spettatori, media e staff di organizzarsi con anticipo. La regolarità del calendario è stata pensata per limitare gli spostamenti e per assicurare la massima partecipazione dei tifosi locali.

Le squadre di promozione e di retrocessione

Dalla Serie B salgono tre nuovi titolari: Plebiscito Padova, Nuoto Club Monza e Pescara Nuoto e Pallanuoto. A seguito della rinuncia del Circolo Nautico Salerno, è stata inserita la Roma 2020 mediante ripescaggio. Dal livello più alto, la Serie A1, scendono due club: Rari Nantes Florentia e Rari Nantes Nuoto Salerno. Questi movimenti assicurano un panorama competitivo equilibrato, con nuove realtà emergenti e club tradizionali pronti a difendere il loro posto.

Play-off e playout: come si decideranno le promozioni

Le prime quattro classificate di ciascun girone accedono ai play-off, dove si contendono le due promozioni in Serie A1. Le semifinali si disputeranno in una serie al migliore delle tre partite: la prima del Nord incontra la quarta del Sud, la seconda del Nord la terza del Sud, e viceversa. Le quattro vincitrici si sfideranno poi nelle finali, sempre al meglio delle tre partite, per aggiudicarsi il posto in Serie A1.

Calendario delle fasi finali

Le semifinali sono previste per l’8, il 12 e, se necessario, il 15 maggio. Le finali seguiranno l’8, il 12 e, in caso di terzo match, il 15 maggio. Parallelamente, le squadre classificate al decimo e all’undicesimo posto accederanno al play-out: la decima del Nord sfiderà l’undicesima del Sud e la decima del Sud l’undicesima del Nord. Le partite di playout si terranno l’8 e il 15 maggio, con eventuale terzo incontro il 22 maggio, decidendo le ulteriori retrocessioni.

Prima giornata: gli scontri inaugurali

La giornata inaugurale presenta otto sfide per il Girone Nord e sette per il Girone Sud. Tra i protagonisti del Nord troviamo Futurenergy R.N. Sori contro N.C. Monza alle 15:00, seguiti da Vela Nuoto Ancona-Waterpolo Milano Metanopoli alle 16:30. La partita tra CS Plebiscito Padova e R.N. Camogli è fissata per le 18:00, così come gli altri incontri previsti per la serata. Nel Sud, l’apertura è affidata a Giorgini Ottica Muri Antichi contro Ischia Marine Club alle 14:00, seguita da R.N. Nuoto Salerno-Origlia Academy alle 15:00. Tutti gli incontri saranno arbitrati da coppie di ufficiali designati, garantendo il rispetto delle regole e l’equità sportiva.