Steven Odendaal, dal giovane talento sudafricano alle vette del motociclismo mondiale, ha scritto una storia di successi continui.

Steven Odendaal nasce a Johannesburg il 2 marzo 1993 e, fin da piccolo, mostra una passione innata per le due ruote. Dopo aver iniziato le competizioni nazionali nella classe 125 nel 2007, l’anno successivo passa alla categoria 600, consolidando una base tecnica che lo accompagnerà nei tornei internazionali.

Le radici del talento: dai circuiti sudafricani al campionato europeo Moto2

Nel 2011 Odendaal fa il suo debutto nella classe Moto2 del Motomondiale, inserendosi come wild-card in sei Gran Premi europei a bordo di una Suter MMXI. L’anno seguente corre nella Moto2 del Campionato spagnolo di Velocità e partecipa come sostituto al Gran Premio di San Marino e d’Aragona, guidando per il team Arguiñano Racing su una AJR. Nel 2013 continua nella Moto2 con la Speed Up del medesimo team, ma una frattura alla caviglia sinistra gli costa il Gran Premio di Gran Bretagna.

Il salto nel Motomondiale

Dal 2014 al 2017 Odendaal si concentra sulla campionata europea (ex spagnola) di Moto2, aggiungendo gare nella categoria 600 del SuperGP Champions Trophy. Durante questo periodo conquista il titolo europeo Moto2 nel 2016 e aggiunge tre titoli nazionali 600 (2014, 2015, 2017). Le apparizioni salta-e-rientro nel Motomondiale si susseguono: nel 2015 rimpiazza Axel Pons in Argentina su una Kalex, poi torna come wild-card in Aragona nei 2016-17 con Kalex e NTS rispettivamente.

Nel 2018 firma per il team NTS RW Racing GP, condividendo il team con Joe Roberts. Il risultato più alto della stagione è un tredicesimo posto a Valencia, e termina al 28° posto con 4 punti. La stagione 2019, ancora con la NTS, è segnata da assenze per Qatar, Argentina e Americhe; la squadra sostituisce Odendaal con Jesko Raffin, poi con Simone Corsi a partire da Misano. Non raccoglie punti nella classifica mondiale.

Da Supersport al trionfo nell’Endurance: il percorso del 2020-2026

Il 2020 segna un nuovo capitolo: Odendaal si trasferisce al World Supersport con la Yamaha YZF-R6 del team EAB Ten Kate Racing. Completa tutte le gare tranne una, raccoglie 136 punti e chiude al 5° posto nella classifica globale. Nel 2021, passando al team Evan Bros. Yamaha, ottiene cinque vittorie, undici podi e si aggiudica il secondo posto assoluto, diventando vice-campione mondiale.

Le avventure in Endurance

Nel 2022 Odendaal è chiamato a sostituire in un singolo Gran Premio di Most per il team Kallio Racing, conquistando un podio (3° posto) che gli vale 28 punti nella classifica piloti e il 4° posto nella World Supersport Challenge. Dal 2023 al 2024 compete nella World Endurance Championship su una Honda del team Viltais, affiancato da Florian Alt e Leandro Mercado. Parallelamente, nel 2024 partecipa a due gare del Supersport in veste di wild-card e sostituto, totalizzando cinque punti.

Il 2025 vede Odendaal cambiare macchina: sceglie la BMW M1000RRR e vince il campionato spagnolo ESBK. Il culmine arriva nel 2026, quando ritorna nella Endurance con il team BMW Motorrad. Insieme a Michael van der Mark e Markus Reiterberger, conquista il titolo mondiale, coronando la stagione con la vittoria al leggendario Bol d’Or.