Prima del Gran Premio del Qatar la tensione sale in sala stampa: Marquez e Bezzecchi non si risparmiano parole, mentre la lotta al titolo si fa sempre più incerta.

Il GP del Qatar rappresenta il ventesimo appuntamento della stagione 2026 di MotoGP. A Lusail la gara è attesa con grande trepidazione, non solo per la sfida in pista, ma anche per l’atmosfera che si è creata già durante la conferenza stampa di apertura.

Scintille verbali nella conferenza stampa di Lusail

La tradizionale press conference ha subito assunto toni pungenti. Marco Bezzecchi, arrivato al suo posto con qualche minuto di ritardo, ha colto l’occasione per lanciare una frecciata al campione spagnolo. “Alla fine sei venuto – ha detto il riminese rivolto a Marc Marquez, con un sorriso sarcastico – tutto quel casino però poi…” Una battuta che ha subito acceso i riflettori su un duello che va ben oltre la pista.

La risposta di Marc Marquez

Marquez, che ha risposto con la consueta calma, ha dichiarato che nella sua mente c’è ancora “tanto lavoro da fare” e che il suo obiettivo resta quello di dare il massimo in ogni giro, senza parlare di celebrazioni premature. Il campione ha inoltre aggiunto: “Vorrei essere altrove“, riferendosi ai lunghi viaggi in aereo per raggiungere Lusail e al desiderio di concentrarsi solo sulla gara.

Classifica, margini e la corsa al titolo

Al momento della conferenza, Marc Marquez detiene un vantaggio di 44 punti su Jorge Martin e di 67 punti su Marco Bezzecchi. Questo divario, sebbene significativo, non è più considerato inespugnabile, soprattutto perché la stagione è giunta al ventesimo round su un totale previsto di 22. Marquez ha ricordato i momenti decisivi della sua rimonta: “Al Sachsenring ho capito di essere tornato in lotta, al Mugello le difficoltà sono state superate grazie agli aggiornamenti Ducati”.

Programma delle prove a Lusail

Il weekend inizia domani alle 12:45 con la prima sessione libera. Alle 17:00 parte la Q1, da cui i primi dieci piloti avanzeranno direttamente alla Q2. La programmazione è stata confermata da Qatar Airways del Qatar, che ha curato tutta la logistica per i team.

Jorge Martin, la replica di un infortunio e le speranze di altri protagonisti

Jorge Martin, incisivo inseguitore in classifica, si trova a dover gestire le conseguenze della caduta avvenuta a Phillip Island. Il pilota ha confermato di sentirsi più forte, ma ha avvertito che “potrò correre ma vedremo come finirò ogni turno di prove”. Un nuovo controllo medico sarà necessario dopo ogni sessione per valutare la sua capacità di terminare la gara, che resta il suo obiettivo principale per il weekend.

Altri volti della griglia hanno espresso le proprie previsioni. Pedro Acosta, dietro il volante del Red Bull KTM Factory Racing, è riuscito a conquistare la vittoria nella Sprint della scorsa domenica e ha ottenuto un podio, confermando di essere nella giusta forma. Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo Team, ha sottolineato l’importanza di una partenza solida per mantenere il vantaggio di Marquez.

Riconoscimento a Kimi Antonelli

Marco Bezzecchi ha colto l’occasione per rendere omaggio a Kimi Antonelli, giovane campione mondiale di Formula 1, definendolo “una grande parte della storia dello sport italiano” e dichiarando che non vede l’ora di incontrarlo di persona.

Con le ultime due gare ancora da disputare, la lotta al titolo resta una sfida aperta, dove ogni punto potrà fare la differenza. Gli occhi degli appassionati sono puntati su Lusail, dove l’adrenalina della pista si mescerà alle parole taglienti dei protagonisti, creando uno spettacolo avvincente sia dentro che fuori dal circuito.