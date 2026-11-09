Il pilota Robert Shwartzman annuncia il ritorno in WEC, il test con la Peugeot 9X8 Evo e la prospettiva di una doppia avventura in Formula E.

Durante la tavola rotonda tenutasi a Monza, capitalissima della stagione finale del WEC 2027, Robert Shwartzman ha risposto alle domande dei giornalisti con una nota di vaghezza. Sebbene non abbia confermato ufficialmente la sua presenza in Formula E per il 2027-, il pilota ha lasciato intuire che le trattative sono avviate e che un impegno doppio potrebbe essere valutato. L’atmosfera a Monza, carica di energia post-gara, ha evidenziato come il giovane pilota, ora ventiseienne, stia ancora ricercando la giusta combinazione tra velocità, team e nuove tecnologie.

Un anno e quindici giorni tra la sua ultima gara e il test a Portimão

Il tempo che ha separato l’ultima competizione di Shwartzman dalla sua prima volta al volante della nuova Peugeot 9X8 Evo è stato calcolato da lui stesso in “un anno e quindici giorni”. Il test è stato effettuato sul circuito di Portimão, noto per le sue elevate curve in pendenza e per la capacità di mettere alla prova la dinamica di qualsiasi monoposto. Durante il test, il pilota ha potuto riscoprire le sensazioni tipiche delle forze G e le vibrazioni motore, elementi che aveva sentito perdere nella sua stagione di pausa del 2026, segnata dalla ritirata della Prema dall’IndyCar.

Prime impressioni sulla Peugeot 9X8 Evo a Portimão

Nonostante non avesse mai guidato un 9X8 prima di quel giorno, Shwartzman ha riferito di aver percepito fin da subito una maneggevolezza simile a quella della Ferrari con cui ha corso nel 2024 per AF Corse. I colleghi piloti che avevano già provato la vettura avevano espresso opinioni convergenti: la distribuzione del peso, l’aerodinamica e il nuovo propulsore ibrido sembravano offrire un perfetto equilibrio tra velocità di punta e stabilità in curva. Il giovane ha sottolineato con entusiasmo il desiderio di vedere la macchina competitiva in gara e di poter lottare per la vittoria a Le Mans nel prossimo futuro.

Il passato americano e la scelta del progetto Peugeot

Prima di rientrare a Monza, Shwartzman aveva trascorso una stagione negli Stati Uniti, dove la sua collaborazione con DS Penske come riserva lo aveva avvicinato al mondo delle corse su pista elettriche. Una pole position ottenuta alle 500 Miglia di Indianapolis nel 2025 rappresentava il culmine di quella parentesi americana, ma i risultati complessivi non avevano soddisfatto le sue ambizioni. Quando le porte degli team americani si sono chiuse, il progetto Peugeot è apparso più allettante: la possibilità di contribuire allo sviluppo di una macchina ancora da lanciare e di non entrare in un ambiente già consolidato ha influito fortemente sulla sua decisione.

Possibile doppio impegno: Formula E e WEC

Interpellato sull’eventualità di correre sia in WEC che in Formula E nella stessa stagione, Shwartzman ha confermato che “un annuncio arriverà presto” e che la sua agenda prevede già una «metà del programma» con entrambe le discipline. Secondo le ultime indiscrezioni, il pilota potrebbe unirsi alla squadra Lola per la prima stagione dell’era Gen4 di Formula E, mantenendo al contempo il suo ruolo con Peugeot. Tuttavia, la sovrapposizione di date, tra l’E-Prix di Shanghai e la 6 Ore di San Paolo (10-11 luglio), rappresenta una sfida logistica importante.

Calendario sovrapposto e protagonisti Stellantis

Il calendario di Formula E 2026-2027 prevede il Gran Premio del Qatar dal 25 al 27 marzo, una gara che potrebbe segnare il debutto di Shwartzman nella serie elettrica, a meno che la stagione non inizi già il 12-13 dicembre con la prima e-prix. Parallelamente, le altre tre stelle di Stellantis – Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne e Théo Pourchaire – confermeranno la loro presenza sia in Formula E che, in alcuni casi, in endurance. Shwartzman ha dichiarato che la sua passione per le corse nasce da quando aveva quattro anni e che, nonostante i momenti di incertezza, il ritorno in un team che gli offre continuità e sfide è la risposta che cercava.