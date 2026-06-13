Calano le vendite di auto elettriche: incentivi annullati e mercati in contrazione

Il mercato globale delle auto elettriche ha registrato una flessione a febbraio: le immatricolazioni di BEV e PHEV sono scese del 11% rispetto all'anno precedente, con Cina e Stati Uniti che segnano i ribassi più pesanti dopo la cancellazione degli incentivi, mentre Europa e altri mercati mostrano crescita.

Il mercato delle vetture a trazione elettrica ha mostrato condizioni variabili su scala globale: i dati sulle immatricolazioni di BEV (Battery electric vehicles) e PHEV (plug-in hybrid electric vehicles) evidenziano una diminuzione complessiva, ma con differenze geografiche nette che rimandano al ruolo degli incentivi pubblici.

A livello aggregato, nel mese considerato le nuove targhe per veicoli elettrificati sono state poco più di 1 milionesegnando un calo dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo andamento conferma come le politiche di supporto all’acquisto incidano in maniera diretta sulle scelte dei consumatori e sul ritmo di crescita del settore.

Impatto della rimozione degli incentivi in Cina e negli Stati Uniti

Due mercati fondamentali hanno contribuito in misura decisiva alla contrazione globale. In Cina, la sospensione di contributi statali e di alcune esenzioni fiscali per l’acquisto di auto a batteria ha provocato una riduzione significativa: le consegne sono calate del 32%con volumi scesi sotto le 500.000 unità. Questo rappresenta la flessione più marcata osservata dall’inizio della pandemia e mette in evidenza la sensibilità della domanda alle leve fiscali.

Dinamica specifica negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti la situazione è comparabile: la fine dei crediti d’imposta federali introdotti dalla precedente amministrazione ha avuto un effetto immediato sulle vendite. Il mercato ha registrato un ribasso del 35%con meno di 90.000 BEV e PHEV immatricolate nel periodo considerato. Il risultato mette in luce come la rimozione degli strumenti di incentivo possa tradursi rapidamente in contrazione delle vendite.

Europa e altri mercati in controtendenza

Non ovunque il quadro è negativo: il Vecchio Continente e una serie di paesi al di fuori delle due grandi economie sopra citate hanno registrato aumenti. L’Europa ha visto una crescita delle immatricolazioni di circa il 21%mentre una combinazione di Stati asiatici, Australia e altre aree ha contribuito a un incremento complessivo di nuove targhe pari a circa 180.000 unitàcorrispondente a un +78%. Questi numeri indicano che dove le politiche di sostegno e l’offerta commerciale rimangono stabili o in espansione, la domanda continua a crescere.

Tra i segnali territoriali più recenti, a gennaio la Skoda Elroq è emersa come modello più venduto in Europa, anche se i dati dettagliati per febbraio sui singoli modelli non erano ancora disponibili al momento della rilevazione dei volumi globali.

Interpretazione dei trend

L’insieme dei fatti suggerisce una relazione stretta tra misure di politica pubblica e performance commerciale delle auto elettriche: la presenza di incentivi si traduce spesso in un’accelerazione delle immatricolazioni, mentre la loro rimozione tende a provocare una frenata. Allo stesso tempo, la crescita europea e in altri mercati dimostra che altri fattori—come l’infrastruttura di ricarica, l’ampiezza dell’offerta e la sensibilità dei consumatori ai temi ambientali—possono sostenere la domanda anche in assenza di bonus estesi.

Per i produttori e gli operatori del settore, i numeri richiedono una lettura attenta: la volatilità delle vendite implica la necessità di strategie che combinino ottimizzazione della gamma prodotti, adeguamento delle politiche commerciali e dialogo con le istituzioni su strumenti di incentivo mirati. In questo contesto, il monitoraggio delle immatricolazioni mese per mese rimane uno strumento chiave per comprendere la direzione del mercato globale delle auto elettriche.