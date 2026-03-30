Calcolo fringe benefit auto 2026: guida pratica per controllare il cedolino

Le novità normative e l’aggiornamento delle tabelle ACI rendono fondamentale conoscere il meccanismo che porta all’inclusione del fringe benefit da uso promiscuo dell’auto nel reddito di lavoro dipendente. In questo testo vedremo in modo pratico come viene determinato il valore convenzionale, dove comparirà nel cedolino e quali verifiche effettuare per evitare fraintendimenti con rimborsi o indennità chilometriche.

Un controllo accurato aiuta a garantire coerenza tra il contratto, l’assegnazione del veicolo e gli importi tassati, evitando che il benefit venga considerato come aumento di stipendio o che restino anomalie nei conteggi previdenziali e fiscali. La guida si concentra sulle regole in vigore nel 2026 e fornisce esempi concreti tratti dalle stesse tabelle ufficiali.

Come si calcola il fringe benefit auto

Il calcolo del fringe benefit per l’auto aziendale inizia dal costo chilometrico pubblicato nelle tabelle ACI, richiamate dal decreto ministeriale che regola i veicoli concessi in uso promiscuo. Sulla base di quel valore il datore di lavoro applica una percentuale convenzionale — tipicamente 25%, 30%, 50% o 60% — per ottenere il fringe benefit annuo, che poi viene ripartito nei mesi di effettivo utilizzo e sommato alla retribuzione imponibile ai fini IRPEF e contributivi. Questo importo entra nella base imponibile secondo le modalità indicate dall’art. 51 del TUIR e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Percentuali e riferimenti pratici

Le percentuali standard si applicano alla cifra ottenuta moltiplicando il costo chilometrico per una percorrenza convenzionale; le tabelle ACI riportano per ogni modello il valore di riferimento. Ad esempio, per un’Audi A4 Avant 3.0 TDI S-Tronic 218 CV il costo chilometrico è indicato in 0,6217 euro/km e i fringe benefit annui risultano 2.331,34 euro al 25%, 2.797,61 euro al 30%, 4.662,68 euro al 50% e 5.595,22 euro al 60%. Per una Kia Sportage 1.6 TGDI FHYBRID 2WD 210 CV (modello 2026) il costo è 0,6237 euro/km con fringe annui pari a 2.338,88 euro al 25%, 2.806,65 euro al 30%, 4.677,75 euro al 50% e 5.613,30 euro al 60%.

Auto elettriche e modelli fuori produzione

Le tabelle pubblicate in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale contengono sezioni dedicate anche alle auto elettriche e ai modelli fuori produzione, con costi chilometrici specifici. È importante verificare la corretta categoria di alimentazione e le emissioni del veicolo perché influiscono sulla percentuale applicabile e quindi sull’ammontare del benefit.

Dove compare il valore in busta paga e nella dichiarazione

La voce relativa all’auto aziendale compare generalmente tra le competenze lorde del cedolino con descrizioni come “fringe benefit“, “auto ad uso promiscuo” o “valore convenzionale auto”. La quota mensile è la frazione del fringe benefit annuo (o del periodo di assegnazione) e concorre alla formazione del reddito imponibile, incidendo sulle ritenute IRPEF e sui contributi previdenziali. Tale importo sarà poi riportato nella Certificazione Unica e confluirà automaticamente nel modello 730 precompilato fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Verifiche da fare e come correggere eventuali errori

Per accertarsi che il fringe benefit sia stato calcolato correttamente conviene seguire alcuni step: identificare marca, modello, alimentazione e anno del veicolo; consultare le voci corrispondenti nelle tabelle ACI; controllare la percentuale applicata e il numero di mesi di assegnazione; confrontare la somma delle quote mensili con il valore annuo individuato. Un errore tipico è confondere il benefit con il rimborso km per trasferte: i rimborsi compensano spese aziendali, mentre il fringe rappresenta un vantaggio personale tassato.

Azioni in caso di discrepanze

Se dopo i controlli il valore risulta ancora anomalo è opportuno rivolgersi all’ufficio paghe o al consulente del lavoro fornendo i riferimenti delle tabelle ACI e i cedolini interessati. In presenza di scostamenti significativi il datore di lavoro può emettere cedolini rettificativi o conguagli che modificano sia le ritenute IRPEF sia i contributi. Infine, è buona pratica verificare che la modifica sia stata riportata correttamente nella Certificazione Unica e nella dichiarazione dei redditi.

In sintesi, conoscere il metodo di calcolo e confrontare i dati del veicolo con le tabelle ACI è l’unico modo per interpretare correttamente il contenuto del cedolino e valutare l’impatto economico dell’auto concessa in uso promiscuo. Aggiornarsi sulle regole di deducibilità e tassazione resta fondamentale per chi gestisce o utilizza flotte aziendali.