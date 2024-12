Che cos’è la campanatura delle ruote?

La campanatura delle ruote, conosciuta anche come camber, è un parametro fondamentale per la sicurezza e le prestazioni di un veicolo. Esso si riferisce all’inclinazione dell’asse mediano della ruota rispetto alla verticale del terreno. Questo angolo, misurato in gradi, può essere positivo, negativo o neutro e influisce direttamente sulla superficie di contatto degli pneumatici con la strada. Una corretta campanatura è essenziale per garantire una guida stabile e un’usura uniforme degli pneumatici.

Perché è importante la campanatura?

Una campanatura corretta permette di massimizzare l’aderenza degli pneumatici, aumentando la superficie di contatto con la strada. Quando la campanatura è neutra, la ruota si presenta perfettamente verticale, il che è ideale per la stabilità del veicolo. Tuttavia, se la campanatura è eccessivamente positiva o negativa, si possono verificare problemi di usura anomala degli pneumatici, compromettendo la sicurezza e le prestazioni del veicolo. È cruciale che entrambe le ruote anteriori abbiano lo stesso angolo di campanatura per evitare deviazioni indesiderate durante la guida.

Come si regola la campanatura?

La regolazione della campanatura può variare a seconda del tipo di sospensione del veicolo. In molte auto di serie, specialmente quelle con sospensioni McPherson, la campanatura non è regolabile. In questi casi, se si riscontrano valori anomali, è consigliabile rivolgersi a specialisti dell’assetto piuttosto che ai gommisti. Tuttavia, in alcune sospensioni, esistono registri eccentrici che permettono di effettuare la regolazione. Nelle auto ad alte prestazioni, la campanatura può essere regolata tramite eccentrici o spessori calibrati, consentendo di ottimizzare le prestazioni in curva e in accelerazione.

Effetti della campanatura sulla guida

La campanatura influisce non solo sull’usura degli pneumatici, ma anche sulla maneggevolezza del veicolo. Una campanatura negativa, ad esempio, può migliorare la trazione in curva, ma deve essere gestita con attenzione per evitare un’usura prematura del battistrada. D’altra parte, una campanatura eccessivamente positiva può portare a una perdita di aderenza e a un comportamento instabile del veicolo. È fondamentale, quindi, trovare un equilibrio che garantisca sia la sicurezza che le prestazioni ottimali del veicolo.