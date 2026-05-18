CaraCore 700: motorhome semintegrale con base Fiat Ducato

Il Weinsberg CaraCore 700 propone ambienti ampi, tre configurazioni interne e motorizzazioni su base Fiat Ducato, ideale per chi cerca comfort e praticità in viaggio.

Negli anni recenti molti produttori hanno posizionato in cima alla propria offerta dei motorhome semintegrali di grandi dimensioni, pensati per chi desidera spazio e comfort senza rinunciare a tecnologie avanzate. Il Weinsberg CaraCore rientra perfettamente in questa categoria: sviluppato dal marchio tedesco parte del gruppo Knaus Tabbert AG, il modello proposto raggiunge oltre sette metri di lunghezza e può ospitare fino a cinque persone, combinando finiture curate e una meccanica consolidata.

Le soluzioni interne sono studiate per massimizzare l’abitabilità: la gamma include versioni con letti gemelli, con un letto matrimoniale ampio o con differenti posizionamenti di cucina e bagno, mentre un pratico letto basculante anteriore offre posto letto supplementare senza occupare stabilmente la zona giorno. Questa flessibilità rende il veicolo adatto sia alle coppie sia a famiglie che desiderano un livello di comfort elevato.

Prospetto tecnico e dimensioni

La gamma CaraCore comprende varianti con lunghezze che vanno da 6,99 a 7,41 metri, una larghezza esterna di 2,32 metri e un’altezza esterna di 2,79 metri; l’altezza interna è pari a circa 2 metri, un valore che contribuisce a rendere meno ingombrante il letto basculante quando è chiuso. Questi numeri danno subito un’idea precisa dell’ingombro e dei volumi a disposizione, utili per chi programma viaggi lunghi o sosta in campeggi con spazi definiti.

Meccanica e motorizzazioni

La scelta della base ricade sul consolidato Fiat Ducato, con telaio e propulsore turbodiesel: di serie viene impiegato un Multijet da 140 CV con trazione anteriore e cambio manuale a sei marce, conforme alla normativa Euro 6e-bis. A richiesta si possono avere sia il motore da 180 CV sia la soluzione con cambio automatico a otto rapporti, opzioni pensate per chi privilegia prestazioni superiori o una guida più rilassata nelle lunghe trasferte.

Organizzazione degli interni

La zona living riprende uno schema moderno e modulare: i sedili della cabina sono girevoli e il tavolo è ribaltabile e removibile, consentendo di trasformare rapidamente lo spazio tra guida e abitacolo. Sul lato guida, subito dietro, si trova la cucina dotata di fuochi a gas, lavello e ampi cassetti inferiori; è presente anche un frigorifero separato di dimensioni generose, pensato per trasferte prolungate. Questa disposizione privilegia praticità e ergonomia durante la preparazione dei pasti.

Bagno e soluzioni funzionali

Il blocco bagno è studiato per essere funzionale: il WC chimico è affiancato al lavabo, mentre la doccia è separata tramite una tendina pieghevole, soluzione che permette di usare contemporaneamente i servizi senza occupare uno spazio troppo ampio. L’attenzione al dettaglio include sistemi di stivaggio intelligenti e materiali facili da pulire, elementi che fanno la differenza durante i soggiorni più lunghi.

Camera posteriore, garage e comfort

La parte posteriore ospita la camera principale, disponibile con due letti gemelli o con un letto matrimoniale di ampia superficie: in entrambe le configurazioni sono presenti pensili superiori, punti luce a LED, prese USB e un grande oblò sul tetto che assicura un’illuminazione naturale efficace. Sotto la camera c’è il garage con accesso laterale su entrambi i lati, molto utile per caricare attrezzature ingombranti e per sfruttare al meglio lo spazio disponibile durante le trasferte.

Prezzo e valutazioni finali

Come è naturale, il prezzo finale varia in funzione delle scelte fatte dal cliente: il listino di partenza per la gamma si colloca intorno ai 83.990 euro, ma l’aggiunta di optional cresce rapidamente il conto. Nonostante questo, la dotazione di serie risulta già piuttosto completa, rendendo il Weinsberg CaraCore una proposta interessante per chi cerca un motorhome semintegrale con finiture di livello e una meccanica affidabile su base Fiat Ducato.

Se stai pianificando vacanze in libertà e desideri un veicolo che unisca spazi generosi a soluzioni pratiche, il CaraCore 700 merita sicuramente una prova su strada. Condividi le tue impressioni o le domande: il confronto con chi ha esperienze concrete in viaggio è sempre utile per capire quale configurazione si adatta meglio alle tue esigenze.