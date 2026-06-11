Check-up auto estivo: come evitare guasti e godersi la vacanza

Prima di partire per le vacanze estive, assicurati che la tua auto sia pronta. Controlla pneumatici, liquidi, luci e affidati a un professionista per una manutenzione completa.

L’estate è la stagione dei viaggi, ma prima di partire è fondamentale assicurarsi che la propria auto sia pronta ad affrontare lunghi tragitti sotto il sole. Un’adeguata preparazione può fare la differenza tra una vacanza serena e un’esperienza stressante.

Secondo i dati, nei mesi di luglio e agosto le richieste di soccorso stradale aumentano del 20-25%. Le cause principali sono guasti legati al surriscaldamento, agli pneumatici e alla batteria, tutti fattori aggravati dal caldo e dai lunghi viaggi. Fortunatamente, con pochi controlli mirati è possibile prevenire la maggior parte di questi problemi.

La checklist fai-da-te per l’auto estiva

Prima di rivolgersi a un professionista, ci sono alcune verifiche che chiunque può fare nel proprio garage. Ecco una lista di controlli essenziali che richiedono al massimo 30 minuti del tuo tempo.

Pneumatici: pressione e usura

Con il caldo, l’asfalto diventa rovente e la pressione degli pneumatici deve essere adeguata. Controlla i valori corretti per l’auto a pieno carico sul libretto o sul montante della portiera e regolali Non dimenticare di ispezionare il battistrada deve essere superiore a 1,6 mm e non presentare tagli o rigonfiamenti.

Livelli liquidi: olio, raffreddamento, freni e tergicristalli

Il controllo dei livelli liquidi è fondamentale. A motore freddo e in piano, verifica il livello dell’olio motore del liquido di raffreddamento (cruciale per evitare il surriscaldamento), del liquido dei freni e dell’acqua per i tergicristalli.

Luci e tergicristalli

Fatti aiutare da qualcuno e controlla che tutte le luci funzionino correttamente: posizione, anabbaglianti, abbaglianti, stop, frecce e fendinebbia. Una lampadina bruciata può costarti una multa e ridurre la tua sicurezza. Inoltre, assicurati che le spazzole tergicristallo non siano secche o screpolate e che puliscano il vetro senza lasciare aloni o strisciate.

Quando rivolgersi a un professionista

La checklist fai-da-te è un ottimo punto di partenza, ma ci sono componenti che richiedono un occhio esperto e l’attrezzatura giusta. È il momento di rivolgersi a un professionista quando i controlli riguardano l’impianto frenante (usura pastiglie e dischi), lo stato della batteria l’efficienza del climatizzatore o se senti rumori anomali dal motore.

Se noti spie accese sul cruscotto che non si spengono, consulta la nostra guida alle spie auto per capire urgenza e priorità prima di metterti in viaggio. Tentare di intervenire su questi sistemi senza competenza può causare danni ben più gravi.

Il valore del check-up professionale

Un check-up professionale offre un livello di manutenzione che il fai-da-te non può garantire. Utilizziamo strumenti diagnostici per leggere eventuali errori nella centralina, misuriamo con precisione la carica della batteria e la pressione del gas del climatizzatore, e solleviamo l’auto sul ponte per ispezionare ogni dettaglio di sospensioni, scarico e freni.

Identifichiamo un’usura anomala prima che diventi un guasto, garantendoti un viaggio senza imprevisti. Per la tua tranquillità e quella della tua famiglia, un piccolo investimento di tempo oggi può farti risparmiare centinaia di euro e tanto stress domani.

Non lasciare che un dubbio sulla tua auto rovini la partenza. Porta la tua auto in una delle nostre officine per un controllo professionale prima del viaggio e parti con la certezza che l’unico tuo pensiero sarà goderti la vacanza.