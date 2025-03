Un nuovo orizzonte per la mobilità

Il Chery Journeo, presentato recentemente, rappresenta una visione audace della mobilità del futuro. Questo concept, sviluppato dal Chery Advanced Design Centre Europe a Raunheim, Germania, si distingue per il suo design futuristico e l’uso di tecnologie all’avanguardia. Con una lunghezza di 5,19 metri, una larghezza di 2,10 metri e un’altezza di 1,87 metri, il Journeo offre un ampio spazio interno, ideale per quattro passeggeri. La sua forma aerodinamica è accentuata da elementi off-road, come la maggiore altezza da terra e pneumatici scolpiti, rendendolo adatto sia per la città che per avventure più impegnative.

Design innovativo e funzionalità

Il design esterno del Journeo è caratterizzato da linee geometriche e un motivo ispirato a forme squadrate, con un ampio finestrino panoramico posteriore. I montanti A e C flottanti non solo conferiscono un aspetto futuristico, ma supportano anche un portapacchi intelligente. Una delle caratteristiche più sorprendenti è il portellone posteriore estensibile, che può aumentare l’abitacolo di 1,50 metri, offrendo maggiore versatilità. All’interno, il cruscotto minimalista è dotato di un volante a cloche e bocchette d’aria nascoste, mentre i sedili anteriori possono ruotare di 180 gradi, creando uno spazio conviviale.

Sostenibilità e tecnologia avanzata

Il Chery Journeo non è solo un veicolo dal design accattivante, ma anche un esempio di sostenibilità. Il sistema di portapacchi sul tetto è dotato di celle solari, fornendo energia per dispositivi esterni. Sotto il cofano, un sistema di propulsione ibrida combina un motore turbo benzina da 2,0 litri con un motore elettrico, garantendo un’autonomia fino a 2.500 km. Inoltre, oltre il 55% della carrozzeria è realizzato in acciaio laminato a caldo e alluminio, materiali che contribuiscono alla leggerezza e alla resistenza del veicolo. Le sospensioni pneumatiche regolabili assicurano una guida confortevole su qualsiasi superficie.

Intelligenza al volante

Il Journeo è equipaggiato con il sistema di assistenza intelligente CPilot 5.0, che analizza l’ambiente circostante e supporta il conducente durante la navigazione e il parcheggio. Questo sistema è progettato per riconoscere anche strade non asfaltate, ottimizzando automaticamente gli ammortizzatori per garantire il massimo comfort. Con queste caratteristiche, Chery non solo punta a innovare nel settore automobilistico, ma anche a promuovere un futuro più sostenibile e intelligente.