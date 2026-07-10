Chery registra un brevetto in Cina per migliorare l’interfaccia delle batterie allo stato solido

Chery ha registrato presso l'autorità cinese per la proprietà intellettuale il brevetto CN122348252A che descrive un rivestimento per elettroliti al solfuro pensato per migliorare la stabilità delle interfacce nelle batterie allo stato solido, con obiettivi tecnici che includono efficienza, durata e integrazione su piattaforme elettriche premium.

Negli ultimi anni le batterie allo stato solido sono diventate uno degli orizzonti tecnologici più seguiti nel settore dell’auto elettrica. L’attenzione non riguarda solo la promessa di maggiore autonomia e sicurezza, ma anche le sfide ingegneristiche legate alle interfacce interne tra i materiali che compongono la cella. In questo contesto, Chery ha depositato un brevetto in Cina che descrive una soluzione specifica per l’elettrolita al solfuro con l’obiettivo di migliorare la stabilità e la durata delle celle.

Il deposito è stato registrato presso l’autorità cinese per la proprietà intellettuale con il numero CN122348252A. Il documento tecnico si concentra su un rivestimento applicato alla superficie dell’elettrolita al solfuro che non si limita a una semplice barriera fisica, ma stabilizza l’interfaccia attraverso meccanismi chimici volti a ridurre il degrado durante cicli di carica e scarica intensivi.

Dettagli del brevetto CN122348252A e ruolo dell’elettrolita al solfuro

Il brevetto CN122348252A descrive un sottile strato di rivestimento sviluppato per essere direttamente integrato sulla superficie dell’elettrolita al solfuro. Questa scelta tecnica risponde a uno dei problemi più comuni nelle celle solide: l’instabilità dell’interfaccia tra elettrolita, catodo e anodo. Quando i materiali interni non aderiscono in modo stabile o reagiscono tra loro, la cella perde capacità e affidabilità. L’idea alla base del progetto di Chery è che un rivestimento chimicamente complementare possa creare legami più stabili e quindi rallentare il processo di degrado.

In termini pratici, il rivestimento assume il ruolo di interfase funzionale oltre a separare fisicamente le componenti, agisce come mediatore chimico che controlla le reazioni indesiderate e migliora la continuità ionica. Questo approccio potrebbe rendere le celle più tolleranti a cicli di ricariche rapide e a usi intensivi, condizioni che tipicamente accelerano il deterioramento delle batterie tradizionali.

Obiettivi tecnici di Chery e applicazioni produttive a Wuhu

Chery sta preparando l’adozione di questa tecnologia sulle proprie piattaforme elettriche, con un focus sulle vetture di fascia superiore. La casa cinese ha già indicato ambizioni concrete: nella sua pipeline c’è la cella allo stato solido denominata Rhino S, per la quale è stato segnalato un obiettivo di densità energetica fino a 600 Wh/kg. Questo parametro è cruciale poiché rappresenta la quantità di energia immagazzinabile in relazione al peso della batteria, e un valore elevato come 600 Wh/kg permette di aumentare l’autonomia senza penalizzare masse e volumi.

Lo sviluppo di queste tecnologie è condotto principalmente dal centro tecnico di Chery a Wuhu in Cina. L’azienda ha accumulato un portafoglio consistente di invenzioni e partecipazioni nella filiera produttiva, fattori che le consentono di progettare soluzioni proprietarie e di non dipendere esclusivamente da fornitori esterni. L’intenzione è di integrare progressivamente materiali e processi che rendano la produzione di batterie solide sempre più affidabile.

Tempistiche e sfide industriali

Il settore automobilistico cinese ha pianificato le prime applicazioni pilota di veicoli dotati di batterie allo stato solido a partire dal 2027. Tuttavia, la diffusione su larga scala rimane subordinata alla capacità di tradurre i prototipi in linee produttive efficienti e a costi competitivi. Le difficoltà principali non riguardano solo la chimica della cella, ma anche i processi industriali necessari per garantire qualità e riproducibilità in grandi volumi. In questo scenario, il rivestimento brevettato da Chery rappresenta un passo tecnico mirato a mitigare uno dei punti critici: la stabilità dell’interfaccia.

Per il momento è probabile che le prime implementazioni di queste celle siano riservate a modelli premium, dove il valore aggiunto di maggiore densità e durata può giustificare costi di produzione più elevati. Solo con il tempo e con miglioramenti nei processi produttivi sarà possibile scalare verso segmenti di mercato più ampi.