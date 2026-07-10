Zeekr esplora suv fuoristrada e pick-up: la strategia del marchio premium di Geely

Zeekr, il brand premium di Geely, sta esplorando l'idea di entrare nel mercato degli suv fuoristrada e pick-up, con l'obiettivo di sfidare direttamente BYD e ridefinire il segmento

Zeekr, il marchio premium di Geely, sta valutando seriamente l’ingresso nel mercato degli suv fuoristrada e pick-up con l’obiettivo di sfidare direttamente BYD e ridefinire il segmento. Sebbene nulla sia ancora stato confermato per la produzione, le discussioni interne sono in corso e potrebbero portare a sviluppi significativi.

Fino ad ora, Zeekr si è concentrata sul segmento premium e di lusso con modelli come la X, 7X, 8X e 9X, oltre all’electric MPV 009. Tuttavia, il vice presidente Mars Chen ha recentemente dichiarato che il brand sta esplorando nuove direzioni, tra cui gli suv fuoristrada e i pick-up.

La sfida agli suv fuoristrada di BYD

Chen ha affermato che gli suv fuoristrada sono una direzione definitiva per Zeekr. “Off-road hardcore SUV is definitely one direction” ha dichiarato, sottolineando che il brand sta conducendo ricerche in questo campo. Tuttavia, non è ancora chiaro se Zeekr creerà un modello simile al Mercedes G-Wagen con uno stile box-style.

Attualmente, i modelli 9X e 8X di Zeekr offrono già alcune capacità fuoristrada, anche se non estreme. “They may not be that extreme, but they definitely have some capability” ha aggiunto Chen. Un eventuale ingresso di Zeekr in questo segmento potrebbe vedere il brand competere direttamente con Fangchengbao, il marchio fuoristrada di BYD, che offre modelli come il Bao 5 e il Bao 8, rivali del Land Rover Defender.

L’esplorazione del segmento pick-up

Oltre agli suv fuoristrada, Zeekr sta valutando anche l’ingresso nel segmento dei pick-up con l’obiettivo di sfidare modelli come il BYD Shark 6. “Just now, we are having the internal discussion, it’s just a discussion” ha dichiarato Chen, aggiungendo che Zeekr vuole ridefinire ogni segmento. “We want to redefine every segment. We will check on how disruptive we can be if we enter”.

Questa mossa potrebbe portare Zeekr a competere non solo con BYD, ma anche con altri grandi nomi del settore, offrendo modelli innovativi e tecnologicamente avanzati. Il brand potrebbe sfruttare la tecnologia ibrida e elettrica del gruppo Geely per creare veicoli unici e competitivi.

Il flagship attuale: la Zeekr 9X

Per chi cerca il modello più premium e lussuoso di Zeekr, attualmente è disponibile la 9X, presentata l’anno scorso. Questo modello combina lo stile di un Rolls-Royce Cullinan e un Range Rover ed è disponibile esclusivamente come plug-in hybrid. La versione base è dotata di un motore turbo 2.0-liter a quattro cilindri abbinato a due motori elettrici, per una potenza combinata di 885 hp. È disponibile anche una versione più potente con tre motori elettrici, che eroga 1,381 hp.

Mentre Zeekr continua a esplorare nuove opportunità di mercato, il brand rimane focalizzato sulla qualità e l’innovazione, con l’obiettivo di ridefinire i segmenti in cui entra. La sfida a BYD e ad altri grandi nomi del settore potrebbe portare a sviluppi interessanti e a nuove offerte per i consumatori.