Kia PV5 Cargo, un veicolo commerciale elettrico pensato per il lavoro urbano

Il Kia PV5 Cargo è un furgone nato elettrico che propone un approccio diverso al lavoro: design riconoscibile, batteria nel pianale, soglia di carico bassa e consumi che permettono una giornata di operatività in ambito urbano.

Il Kia PV5 Cargo non è la versione elettrica di un modello tradizionale ma un progetto concepito fin dall’inizio come veicolo a zero emissioni, con scelte costruttive che incidono su estetica, ergonomia e utilizzo quotidiano. Questa impostazione trasforma l’idea del veicolo commerciale: non è solo motorizzazione diversa, ma un modo di organizzare il carico, la cabina e la guida pensato per l’efficienza del lavoro.

Nel breve test emerge con chiarezza come la distribuzione dei pesi e la piattaforma elettrica influiscano sulla guida, mentre scelte pratiche come la soglia di carico bassa e i vani interni rendono l’attività professionale più agevole. Di seguito i punti salienti che caratterizzano questo furgone nella sua versione Cargo.

Esterni e vano di carico: funzionalità progettata attorno all’uso

Esteticamente il PV5 Cargo rompe con il linguaggio classico dei mezzi commerciali: il frontale è verticale e minimalista, con gruppi ottici disposti in altezza che diventano un segno distintivo del modello. Le superfici sono pulite e i volumi razionali, risultando visivamente più compatti rispetto alle dimensioni reali (la lunghezza nella versione L2H1 è di 4.696 mm). Questa scelta estetica non è decorativa ma accompagna soluzioni pratiche.

La differenza più tangibile per chi lavora però si vede al carico: la soglia posteriore è posizionata a circa 41–42 cm dal suolo e quella laterale è inferiore a 40 cm. In termini operativi questo significa meno fatica nello spostamento dei colli e maggiore rapidità nelle fermate. Il vano offre poco più di 4 m3 di volume, una misura non record nella categoria ma organizzata con un pianale modulare che facilita allestimenti e utilizzo effettivo dello spazio. Con un raggio di sterzata dichiarato di 5,5 m, il mezzo risulta sorprendentemente maneggevole in contesto urbano.

Interni e sistema operativo: la cabina come centro di lavoro

All’interno il linguaggio cambia e il PV5 si avvicina a una vettura moderna: la plancia è organizzata attorno a due schermi principali, con la strumentazione su un pannello da 7,5 pollici e un display centrale da 12,4 pollici che funge da vero hub operativo. Il sistema è basato su Android offrendo flessibilità nella gestione delle app professionali e integrazione con Apple CarPlay quando necessario.

La filosofia di progettazione non sacrifica la praticità: numerosi vani, doppio cassetto, spazi sotto i sedili e soluzioni nel tunnel centrale compongono un ambiente pensato per chi passa molte ore alla guida. La centralità digitale trasforma l’infotainment in una piattaforma di lavoro, ma richiede un periodo di adattamento per chi non è avvezzo a interfacce molto digitali.

Ergonomia e organizzazione degli spazi

La cabina unisce tecnologia e funzionalità: comandi intuitivi, possibilità di personalizzare le impostazioni di guida e una disposizione degli spazi che privilegia l’accessibilità agli oggetti più usati. Questa combinazione mira a ridurre tempi morti e semplificare le attività ripetitive tipiche delle consegne e dei servizi urbani.

Comportamento su strada, consumi e autonomia

Su strada il PV5 Cargo mostra la sua natura elettrica: la batteria posizionata nel pianale abbassa il baricentro e si traduce in un comportamento più stabile rispetto ai van tradizionali. La versione provata monta un motore da 120 kW (circa 163 CV), che fornisce una spinta lineare e pronta, particolarmente apprezzabile nel traffico cittadino.

In curva il veicolo si mantiene composto, assorbendo buche e pavé senza generare quella sensazione di instabilità tipica di molti commerciali. Lo sterzo è leggero e diretto, facilitando le manovre negli spazi stretti. Di supporto alla guida c’è la gestione della rigenerazione tramite palette al volante, con la possibilità di adottare una guida one-pedal utile nelle consegne urbane.

Dal punto di vista energetico, la batteria da 71,2 kWh ha un valore WLTP fino a 416 km; nella guida mista prevalentemente urbana si sono registrati consumi medi intorno a 17,9 kWh/100 km, che consentono realisticamente di avvicinarsi ai 400 km con una singola carica in condizioni di lavoro urbano. Questo profilo autonomia-consumi rende il veicolo adatto a coprire una giornata di operatività senza frequenti ricariche.

Prezzi e posizionamento commerciale

La gamma commerciale prevede una versione d’ingresso Business con batteria da 51,5 kWh con prezzo base a partire da circa 32.910 euro IVA esclusa. Il salto alla batteria più capiente da 71,2 kWh comporta un sovrapprezzo indicativo di 3.300–4.000 euro IVA esclusa a seconda dell’allestimento. Le configurazioni più ricche superano i 35.000 euro IVA esclusa.

Il posizionamento di prezzo non punta a essere il più basso sul mercato, ma a offrire un veicolo che riduca i costi operativi nel tempo grazie a consumi contenuti, praticità d’uso e tecnologie pensate per il lavoro quotidiano.