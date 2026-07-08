Formula E 2026: Envision-Jaguar e CUPRA Kiro-Porsche prolungano le collaborazioni

Mentre la stagione 2026/2026 della Formula E si avvia alla conclusione, due importanti team hanno annunciato il rinnovo delle loro partnership tecniche per il campionato 2026/27.

Mentre il calendario della Formula E si avvicina alla sua fase conclusiva, con ancora due appuntamenti double-header all’orizzonte, arrivano importanti novità dal fronte delle collaborazioni tecniche. Due team indipendenti hanno infatti annunciato il prolungamento delle loro partnership con i rispettivi fornitori di motori, gettando le basi per il futuro della categoria elettrica.

La prima intesa riguarda il team Envision che ha ufficializzato la prosecuzione della collaborazione con Jaguar. Un legame che, nato quattro anni fa, continuerà a caratterizzare il panorama della Formula E anche in vista dell’era GEN4.

Envision e Jaguar: un sodalizio che continua

L’annuncio è arrivato alla vigilia dell’E-Prix di Shanghai un evento che ha visto il team britannico confermare la sua fiducia nella tecnologia Jaguar. Questa partnership, che ha portato numerosi successi sul circuito, rappresenta un punto di riferimento per la categoria. La scelta di proseguire insieme è stata motivata dalla volontà di continuare a sviluppare soluzioni innovative in vista delle future sfide tecnologiche.

CUPRA Kiro e Porsche: un’alleanza che guarda al futuro

Non meno significativa è la notizia riguardante il team CUPRA Kiro che ha rinnovato il contratto con il fornitore di motori Porsche. Una collaborazione nata durante la stagione 2026/25 e che ora si estende anche al campionato 2026/27. Questo accordo sottolinea l’impegno di entrambe le parti nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel mondo delle corse elettriche.

La scelta di CUPRA Kiro di continuare a utilizzare i propulsori Porsche è un segnale chiaro della soddisfazione per le prestazioni offerte. La tecnologia tedesca, infatti, ha dimostrato di essere all’avanguardia, garantendo affidabilità e competitività sul circuito. Un fattore cruciale in una categoria dove ogni dettaglio tecnico può fare la differenza.

Mentre la stagione 2026/2026 volge al termine, queste due importanti intese gettano le basi per un futuro promettente. La Formula E continua a evolversi, con i team che puntano sempre più su collaborazioni strategiche per rimanere al top della competizione. Le prossime stagioni si preannunciano quindi ricche di novità e sfide, con l’obiettivo di spingere ancora più in là i limiti della tecnologia elettrica.