Wimbledon 2026: scopri la tecnologia che accelera il recupero dei giocatori

Il torneo di Wimbledon 2026 ha introdotto una novità tecnologica che sta facendo parlare molto di sé: la Ammortal Chamber una camera di recupero avanzata installata all’interno dell’All England Club.

Questa innovativa tecnologia, dal costo di 150.000 euro, è stata progettata per aiutare i tennisti a recuperare più velocemente dopo gli intensi sforzi fisici. La camera combina diverse terapie, tra cui luce rossa e infrarossa, idrogeno molecolare e campi elettromagnetici pulsati, per ridurre stress e affaticamento.

Come funziona la Ammortal Chamber

La Ammortal Chamber è un dispositivo multifunzionale che ricorda un lettino abbronzante, ma in realtà è molto di più. All’interno della camera, i giocatori possono beneficiare di una serie di stimoli diversi, tra cui l’inalazione di idrogeno, la luce multi-onda e i campi elettromagnetici pulsati.

La luce multi-onda favorisce la circolazione, il rilassamento e la riparazione cellulare, mentre i campi elettromagnetici pulsati inviano impulsi a bassa intensità al corpo per ridurre rigidità muscolare e affaticamento. Inoltre, la terapia sonora combina suoni e vibrazioni per ridurre lo stress e rilassare l’atleta.

Le sessioni all’interno della Ammortal Chamber possono durare dai 15 ai 60 minuti, a seconda delle esigenze dei giocatori. Prima delle partite, le sessioni sono solitamente più brevi, mentre dopo gli incontri possono durare fino a 50 minuti.

Le impressioni dei tennisti

Non tutti i tennisti hanno ancora avuto l’opportunità di provare la Ammortal Chamber, ma quelli che l’hanno fatto hanno espresso giudizi molto positivi. Tra questi, lo statunitense Tommy Paul ha dichiarato: “È stato bello, anche se non so bene cosa faccia perché mi sono addormentato. Però mi sono sentito sicuramente molto riposato.”

Queste parole testimoniano l’efficacia della tecnologia, che sembra essere in grado di offrire un recupero più rapido e completo, permettendo ai giocatori di affrontare meglio le sfide del torneo.

Con l’introduzione della Ammortal Chamber, Wimbledon 2026 sta dimostrando di essere all’avanguardia non solo nel mondo del tennis, ma anche in quello della tecnologia medica e del recupero atletico.