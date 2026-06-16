Chevrolet Silverado 1500 2027: due nuovi V8, display maggiorati e ZR2 con 35-inch

La Silverado 1500 2027 porta due V8 inediti da 5.7 e 6.6 litri, un cockpit digitale esteso e la ZR2 con 35-inch come punta di diamante off-road. Produzione negli impianti nordamericani e vendita prevista entro la fine dell’anno.

La Chevrolet Silverado 1500 per il 2027 si presenta come un aggiornamento sostanziale: non una rivoluzione totale del progetto, ma una serie di interventi mirati che riguardano motoriinterni e capacità fuoristrada. La casa americana rinnova la famiglia di propulsori portando in gamma due V8 completamente nuovi da 5.7 litri e 6.6 litriaffiancati al già noto 3.0 litri Duramax e al 2.7 litri TurboMax. La strategia di prodotto punta a preservare l’identità del pickup traducendola però in maggiore tecnologia e robustezza percepita.

Nuovi V8 e composizione della gamma motori

Il capitolo motori è il più vistoso: la Silverado introduce due V8 aspirati, il 5.7-litri e il 6.6-litriche sostituiscono rispettivamente i precedenti 5.3 e 6.2 litri. Chevrolet sostiene che il 6.6 litri rappresenterà il motore V8 aspirato più potente tra i pickup light-duty, anche se i dati finali su potenza e coppia saranno comunicati in seguito. Il pacchetto motori include anche il 2.7 litri TurboMax e il 3.0 litri Duramaxoffrendo così quattro opzioni complessive. Come spiegato da Mark Dickens, executive chief engineer, “We pushed these engines through an extensive testing and validation process to make sure they deliver the durability, capability and dependability Silverado customers expect”, un impegno che mira a coniugare prestazioni e affidabilità in scenari d’uso reali.

Trasmissione e applicazioni pratiche

Sulla base delle informazioni rilasciate, la gamma adotterà una trasmissione a 10 rapporti su tutta la linea, standardizzata per ottimizzare l’efficienza e la guidabilità dei vari propulsori. Per le flotte, la disponibilità del 3.0 litri Duramax su livelli di allestimento destinati al lavoro rappresenta una novità concreta, offrendo una combinazione di consumi migliorati e coppia utile per applicazioni con carichi elevati.

Interni ridefiniti: display maggiorati e connettività

L’abitacolo della Silverado 2027 cambia sensibilmente: ogni modello riceve di serie un pannello centrale da 16.3 pollici per l’infotainment e un quadro strumenti digitale da 12.2 pollici. Sui livelli superiori, come ZR2 e High Country, si aggiunge un display passeggero da 11.5 pollicioltre a head-up display e retrovisore digitale. Questi elementi spingono la Silverado verso un’esperienza più connessa, con funzioni come la ricarica wireless doppia e una console Multi-Flex riprogettata per aumentare praticità e spazio utile. La presenza opzionale del sistema Super Cruise mantiene la capacità di traino a mani libere, una caratteristica ancora rara nel segmento.

ZR2 e dotazioni specifiche per l’off-road

La versione ZR2 si spinge oltre: è stata dichiarata la Silverado ZR2 più capace mai prodotta, equipaggiata di serie con pneumatici mud-terrain da 35 polliciun assetto rialzato di circa due pollici, differenziali elettronici anteriori e posteriori e ammortizzatori Multimatic DSSV. Il progetto include inoltre un cofano dal design più aggressivo e dettagli estetici dedicati per sottolineare la vocazione off-road. Per le missioni estreme ritorna la ZR2 Bisonsviluppata con American Expedition Vehiclesche aggiunge paraurti specifici AEV, protezioni sottoscocca estese e cerchi compatibili con beadlock.

Accanto alla ZR2, le varianti Trail Boss e Custom Trail Boss restano opzioni meno estreme ma comunque robuste, con pneumatici fino a 34 pollici e soluzioni di sollevamento di serie. Sul versante opposto, l’allestimento High Country punta al lusso con ruote da 22 pollici, materiali pregiati e tetto panoramico disponibile, completando così un’offerta che spazia dal lavoro duro al comfort raffinato.

Produzione e commercializzazione sono confermate negli impianti GM del Nord America, con l’azienda che prevede l’avvio delle vendite prima della fine dell’anno. Specifiche definitive su potenze, capacità di traino, carichi e prezzi saranno comunicate più avanti, ma il quadro presentato mostra una Silverado che cerca di unire tradizione meccanica e modernità digitale per competere su più fronti.