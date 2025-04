Design e dimensioni rinnovate

La nuova Citroen C si presenta con un design rinnovato e dimensioni maggiorate. Con una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di 1,90 metri e un’altezza di 1,66 metri, questo SUV offre un aspetto massiccio e imponente. Il passo, che ora misura 2,78 metri, garantisce un’ottima abitabilità per i passeggeri posteriori. Il frontale è caratterizzato da una grande calandra piatta e fari a matrice di LED, mentre i cerchi possono arrivare fino a 20 pollici, conferendo un aspetto muscoloso al veicolo.

Interni futuristici e comfort

All’interno, la Citroen C offre un abitacolo futuristico e spazioso. Il volante a due razze e la plancia orizzontale creano un senso di ampiezza, mentre il quadro strumenti da 10,25 pollici e il display da 13,6 pollici del sistema d’infotainment, posizionato in verticale, offrono un’esperienza utente moderna e intuitiva. La grafica dell’infotelematica è all’avanguardia, con funzioni che includono l’integrazione con assistenti vocali come ChatGPT e programmi di massaggio per i sedili. La qualità dei materiali è elevata, con dettagli in plastica rigida e modanature realizzate con materiali riciclati.

Motorizzazioni e prestazioni

La nuova C5 Aircross si basa sulla piattaforma STLA Medium, condivisa con modelli come Opel Grandland e Peugeot 3008. Le motorizzazioni disponibili includono un motore mild hybrid a benzina da 145 CV e un’ibrida plug-in con un totale di 195 CV. Inoltre, sono disponibili due versioni completamente elettriche, da 210 e 230 CV, con autonomie rispettivamente di 520 e 680 km. La ricarica rapida in corrente continua consente di recuperare 160 km di autonomia in soli 10 minuti, rendendo la C5 Aircross una scelta pratica per chi cerca un SUV versatile e tecnologico.