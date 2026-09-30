Citroën Racing svela livrea Gen4 e rinnova la dirigenza con Paretta e Espinos per la tredicesima stagione di Formula E.

La tredicesima stagione di Formula E si prepara a entrare nella sua nuova era con l’introduzione della Gen4 la piattaforma più veloce e tecnologicamente avanzata del campionato. Tra le case costruttrici, Citroën Racing ha deciso di accompagnare questo salto evolutivo con una revisione totale della livrea e una riorganizzazione del top management, per trasformare la sfida in un’opportunità concreta di risultato.

Il nuovo design, rivelato pochi giorni fa, combina i classici colori francesi con elementi grafici ispirati alla mobilità sostenibile. La livrea è caratterizzata da una livrea più aerodinamica, una grafica a “onde elettriche” che richiama il flusso di energia e un logo Citroën più luminoso, pensato per risaltare sia nei circuiti urbani che nelle trasmissioni televisive. L’obiettivo è chiaro: rendere il team immediatamente riconoscibile e trasmettere al pubblico l’idea di un marchio in continua evoluzione.

Il nuovo volto della direzione sportiva

Il cambiamento più significativo, tuttavia, riguarda la struttura dirigenziale. Beth Paretta è stata confermata come team principal dopo aver ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato nella stagione inaugurale del team. La sua esperienza nella creazione di Paretta Motorsport squadra che ha militato in IndyCar dal 2021, la rende una figura di spicco per guidare la squadra verso risultati concreti.

Nel suo annuncio, Paretta ha sottolineato che la Gen4 non è soltanto una versione più potente della macchina precedente, ma un cambiamento radicale che modificherà l’intero approccio ai weekend di gara. “Il nostro compito è sfruttare al massimo la tecnologia di ultima generazione e trasformarla in competitività immediata”, ha dichiarato, aggiungendo che il supporto di Stellantis Motorsport garantisce una base solida per la crescita.

Frédéric Espinos, il nuovo Direttore Competizione

Accanto a Paretta, Frédéric Espinos è stato nominato Direttore Competizione e Vice Team Principal. La sua carriera è strettamente legata alla storia della Formula E ha partecipato alla definizione normativa fin dalla nascita del campionato, ha ricoperto ruoli di rilievo presso la FIA e ha diretto la componente sportiva dell’intera serie. Prima di approdare a Citroën, Espinos ha maturato esperienza con ABT e Lola, dimostrando capacità di gestire progetti ad alte prestazioni.

Nel comunicato, Espinos ha espresso entusiasmo per la sfida: “Entrare in questo progetto in un momento così cruciale è una responsabilità enorme, ma anche una grande opportunità. Con un marchio storico come Citroën, un team esperto e due piloti di alto livello, possiamo puntare fin da subito a risultati competitivi.” La sua visione si concentra su un utilizzo ottimale delle risorse tecniche offerte dalla Gen4 e su una strategia di gara che valorizzi l’efficienza energetica.

Prospettive per la stagione 13

La combinazione di una livrea più accattivante, una piattaforma di auto più performante e una dirigenza rinnovata segna l’inizio di un nuovo capitolo per Citroën Racing. Gli obiettivi dichiarati includono la costruzione di una presenza costante sul podio fin dalle prime gare, la massimizzazione del recupero energetico e l’implementazione di strategie di pit-stop più rapide. Con la Gen4 la potenza erogata supera di gran lunga la generazione precedente, e le modifiche aerodinamiche offrono una maggiore stabilità in curva, elementi che il nuovo staff intende sfruttare al massimo.

L’intera community della Formula E attende con curiosità i primi test e le prime gare, dove la nuova livrea e la rinnovata leadership potranno dimostrare il valore delle loro scelte.