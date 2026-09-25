Il Peugeot 2008 affianca l’estetica accattivante a una dotazione tecnologica avanzata, ma come si comporta nei percorsi urbani e autostradali? Abbiamo condotto un test su strada con le versioni a benzinamild-hybrid e elettrica valutando consumi, comfort, ergonomia e costi di acquisto. Di seguito trovi una panoramica dettagliata dei risultati, utile per capire se il crossover può diventare la tua prossima auto.

Design esterno e dimensioni: il 2008 tra città e autostrada

Il restyling recente ha enfatizzato la griglia anteriore allargata e la firma a tre artigli LED, conferendo al veicolo una presenza più solida. Con 4,30 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza (senza specchietti) e 1,55 m di altezza, il 2008 si colloca al limite superiore del segmento B-SUV. Il diametro di sterzata di 11,2 m permette inversioni gestibili anche nei parcheggi più stretti, anche se la visuale posteriore è parzialmente offuscata dal lunotto inclinato, rendendo indispensabili sensori e retrocamera.

Spazio di carico e praticità di utilizzo

Il bagagliaio offre 434 l di capienza, una cifra superiore alla media della categoria. Il piano di carico a due livelli consente di abbassare il gradino d’ingresso quando i sedili posteriori sono ribaltati, mentre il doppio fondo è ideale per oggetti ingombranti o la scatola di ricarica della versione elettrica. I passeggeri posteriori godono di spazio per testa e ginocchia nella media del segmento, ma il sedile centrale risulta meno comodo a causa del tunnel.

Abitacolo, i-Cockpit e dotazione tecnologica

All’interno, il i-Cockpit si distingue per il cruscotto rialzato e il volante “compattissimo”. L’impostazione è pensata per guidatori di statura media; chi è più alto deve regolare con precisione sedile e piantone per mantenere visibili tutti i dati. Il display centrale da 10″ è inclinato verso l’autista e ospita Apple CarPlay e Android Auto, oltre a tasti “toggle” sotto il pannello per ridurre le distrazioni.

Ergonomia e comfort di guida

Il volante ridotto conferisce una sensazione di agilità, soprattutto nelle curve cittadine, ma può risultare poco confortevole per mani più grandi. La climatizzazione è gestita tramite touch, priva dei tradizionali rotori, il che può rallentare leggermente le regolazioni. L’insonorizzazione è curata: a velocità autostradali si avverte poco il rumore del vento, mentre su strade irregolari il telaio rigido, soprattutto con cerchi AMG da 19”, trasmette vibrazioni più accentuate.

Motorizzazioni confrontate: benzina, mild-hybrid e elettrica

Tre propulsori diversi compongono la gamma. La versione PureTech 100 CV a benzina, con cambio manuale a 6 marce, parte da 21.630 € e consuma 5,7 l/100 km (WLTP). È indicata per chi percorre meno di 15 000 km annui e preferisce un costo iniziale contenuto. La variante Hybrid 48 V (110 CV o 136/145 CV) abbina un motore elettrico al cambio DCS6 a doppia frizione, riducendo i consumi a 4,9 l/100 km e offrendo zero emissioni a bassa velocità. Ideale per pendolari urbani che desiderano l’automatico senza la necessità di colonnine di ricarica.

Versione elettrica e autonomia reale

L’E-2008 monta un motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh, con autonomia WLTP tra 397 e 406 km e consumo medio di 15,4 kWh/100 km. La ricarica rapida DC a 100 kW porta da 20 % a 80 % in circa 27 minuti; a casa, il caricatore da 7,4 kW (opzionale 11 kW trifase) garantisce una ricarica completa in 6-7 ore. Il prezzo di partenza supera i 33.500 €, ma i costi di manutenzione sono quasi nulli.

Comportamento su strada, sicurezza attiva e costi di gestione

In curva, la sospensione sportiva controlla bene il rollio, ma la rigidità su buche è evidente, soprattutto con cerchi di gran diametro. La trasmissione DCS6 è fluida a regime costante, ma talvolta indugia nei “stop-and-go” intensi. Il pacchetto ADAS include cruise control adattivo, mantenimento di corsia e frenata d’emergenza autonoma, tutti intervenendo senza bruschi scatti. Il consumo reale, misurato su percorsi misti, si attesta su 5,2 l/100 km per la benzina, 4,4 l/100 km per l’ibrida e 15,6 kWh/100 km per l’elettrica, confermando le dichiarazioni di fabbrica.

Prezzi di listino e opzioni di acquisto

Il listino parte da 21.630 € per la PureTech, sale a 28-30 € per le versioni hybrid e supera i 33.500 € per l’E-2008. È possibile accedere a finanziamenti o noleggi a lungo termine, con valori di riscatto e tassi TAEG da confrontare attentamente. Per le unità usate o a km 0, è consigliabile verificare la cronologia dei tagliandi, lo stato di freni e pneumatici, e la funzionalità dei sensori ADAS mediante un controllo multipunto.

Rivalità nel segmento B-SUV

La concorrenza include il Renault Captur (full-hybrid ed E-Tech), il Ford Puma (doppia frizione sportiva) e il Toyota Yaris Cross (ibrido con trazione AWD-i). Il 2008 si distingue per il suo design più deciso e per la disponibilità di una versione 100 % elettrica, ma la posizione del volante e la rigidità su fondi irregolari possono risultare penalizzanti rispetto ai competitor più orientati al comfort.

Prima di decidere, è consigliabile provare le diverse configurazioni di i-Cockpit e verificare la risposta dell’assetto su strade dissestate. Se cerchi un B-SUV capace di conquistare sia la città che l’autostrada, il 2008 rappresenta un’opzione solida da tenere in considerazione.