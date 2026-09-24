Scopri come l'Acqua Superabbronzante Collistar e il Kit SPF 6 possono trasformare la tua abbronzatura, mantenendo pelle fresca, idratata e libera dalla salsedine.

L’estate si avvicina e, con essa, il desiderio di una pelle dorata senza sacrificare idratazione e comfort. Collistar, leader italiano della cosmesi solare, ha introdotto due prodotti pensati per chi vuole una colorazione intensa in poco tempo: l’Acqua Superabbronzante Anti-Sale 400 ml e il Kit Superabbronzante Intensivo Ultra-rapido SPF 6. Entrambi condividono la tecnologia Unipertan® ma si differenziano per modalità d’applicazione e per l’inclusione di protezione solare. Questa guida analizza ingredienti, benefici, modalità d’uso e avvertenze per sfruttare al meglio le potenzialità di ciascuno.

Acqua Superabbronzante Anti-Sale Collistar 400 ml: caratteristiche e benefici

L’Acqua Superabbronzante Anti-Sale è la prima acqua solare lanciata in Italia. La sua formula leggera contiene il complesso Unipertan® responsabile dell’accelerazione della melanogenesi e della produzione di un colore più uniforme. Tra gli ingredienti di supporto troviamo latte di Aloe Vera noto per le proprietà lenitive, idratanti e antiossidanti, e il distillato di Hamamelis che conferisce tono tonificante e riduce la sensazione di tensione cutanea. Il mentolo garantisce un’immediata sensazione di freschezza, mentre la glicerina preserva la barriera idrolipidica della pelle contro vento, sole e salsedine.

Come usarla correttamente per massimizzare l’effetto abbronzante

Il nebulizzatore eroga una spruzzata finissima che si assorbe in pochi secondi, senza lasciare residui grassi. Prima dell’esposizione al sole, applicare una crema solare con SPF adeguato al proprio fototipo, poi irrorare l’acqua su viso, corpo e capelli. Dopo una nuotata in mare o in piscina, una generosa nebulizzazione neutralizza l’effetto seccante della salsedine o del cloro, reidrata la pelle e riduce la sensazione di “pelle che tira”. È possibile usarla anche sopra la protezione solare abituale per potenziare l’intensità della colorazione, oppure durante le sedute con lampade UV-A per un risultato più rapido.

Kit Superabbronzante Intensivo Ultra-rapido SPF 6: contenuto e modalità d’uso

Il Kit Superabbronzante Intensivo Ultra-rapido SPF 6 è pensato per chi desidera un’abbronzatura efficace in pochi weekend. Il set comprende tre elementi:

Un flacone da 200 ml di Superabbronzante Intensivo Ultra-rapido SPF 6 che combina Unipertan® con una protezione leggera SPF 6;

con una protezione leggera SPF 6; Una doccia-shampoo doposole idratante restitutivo da 150 ml, ideale per ristabilire l’elasticità cutanea dopo l’esposizione;

da 150 ml, ideale per ristabilire l’elasticità cutanea dopo l’esposizione; Una pochette in PET 100 % riciclato pratica per trasportare i prodotti in spiaggia.

Il prodotto è adatto a viso e corpo e, come l’acqua, può essere usato in combinazione con lampade UV-A per amplificare l’effetto pigmentante.

Consigli di utilizzo e combinazioni consigliate

Per una protezione efficace, applicare prima la crema solare con SPF adeguato (SPF 30-50), attendere qualche minuto e quindi distribuire il Superabbronzante Intensivo su tutta la superficie cutanea. Ri-applicare la lozione ogni due ore, soprattutto dopo sudore o nuoto. Al termine della giornata, la doccia-shampoo doposole ripristina l’idratazione persa, lasciando la pelle morbida e pronta per la successiva esposizione. La pochette in materiale riciclato è un’opzione sostenibile per chi ama portare con sé tutti gli alleati dell’estate.

Entrambi i prodotti condividono la necessità di non sostituire la protezione solare tradizionale: non contengono filtri UV e non proteggono dalle scottature. È fondamentale abbinare sempre una crema con SPF adeguato al proprio tipo di pelle e alle condizioni ambientali. Inoltre, le formulazioni includono allergeni da profumo (Limonene, Linalool, Geraniol, Eugenol, Citronellol), perciò chi ha pelle sensibile dovrebbe verificare la lista degli ingredienti prima dell’uso.

Entrambi i prodotti contribuiscono a mantenere la pelle morbida, a neutralizzare la salsedine e a prolungare la durata dell’abbronzatura, a patto di rispettare le indicazioni d’uso e le precauzioni relative alla protezione solare.