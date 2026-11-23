Elettriche AmpR Small e full hybrid E-Tech: come orientarsi nella gamma Renault tra oggi e il 2027

La strategia Renault fino al 2027 si divide in due binari distinti. Da un lato ci sono le elettriche della piattaforma AmpR Small, come la R5, la R4 e la futura citycar erede della Twingo, indicata sotto i 22.000 euro. Dall’altro restano le ibride senza spina Full Hybrid E-Tech, aggiornate ai listini MY25 e MY26: Clio, Captur, Symbioz e Austral.

Il piano, chiamato Renaulution, alterna il debutto progressivo dei modelli nativi elettrici all’aggiornamento costante dell’offerta ibrida benzina. Così la gamma copre sia chi può ricaricare a casa sia chi percorre molta strada senza una presa privata.

Le elettriche AmpR Small e i lanci fino al 2027

L’architettura AmpR Small contiene gli ingombri esterni e prevede sospensioni posteriori multilink e pacchi batteria integrati nel pianale. Tra il 2025 e i primi mesi del 2026 la famiglia raggiunge il pieno regime commerciale in Italia.

Renault 5 e Renault 4 E-Tech

La Renault 5 E-Tech è sul mercato da fine 2024 e interpreta l’utilitaria elettrica cittadina con un taglio sportivo e linee fedeli alla tradizione. È offerta con due varianti di batteria, da 40 e 52 kWh. La Renault 4 E-Tech arriva nelle concessionarie tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Cresce fino a 4,14 metri di lunghezza e si presenta come crossover compatto per un uso più familiare, grazie alla seduta rialzata e a un bagagliaio da 375 litri.

I lanci attesi tra fine 2026 e 2027

La Mégane E-Tech riceverà un restyling di metà carriera a fine 2026, con affinamenti all’efficienza termica della batteria, un sistema multimediale OpenR Link aggiornato e un probabile ritocco dei listini d’accesso. Nel 2027 la gamma della R4 potrebbe allargarsi con possibili versioni a trazione integrale elettrica, ottenute aggiungendo un motore sull’asse posteriore, e con declinazioni Alpine più prestazionali. Proseguono inoltre gli sviluppi della nuova citycar elettrica, destinata alla futura Twingo E-Tech di nuova generazione, con un prezzo di attacco nella fascia 20.000–22.000 euro.

Batterie, consumi reali e listini delle ibride E-Tech

Le elettriche AmpR Small montano batterie al nichel-manganese-cobalto (NMC). Sia la R5 sia la R4 E-Tech offrono due opzioni: la Urban Range da 40 kWh, abbinata al motore da 122 CV, con autonomia omologata fino a 312 km WLTP su R5 e ricarica rapida DC fino a 80 kW, e la Comfort Range da 52 kWh, associata al motore da 150 CV, con fino a 412 km WLTP sulla R5 e circa 408 km WLTP sulla R4. La batteria da 52 kWh raggiunge potenze di picco fino a 100 kW in corrente continua e completa il rifornimento dal 15% all’80% in circa 30 minuti. In corrente alternata il caricatore arriva a 11 kW, con funzioni V2G e V2L. Sulla R4 sono inoltre integrate la pompa di calore e la guida one-pedal.

Le ibride Full Hybrid E-Tech su strada

Il sistema E-Tech utilizza uno schema serie-parallelo con un motore termico (1.6 aspirato o 1.2 turbo benzina, a seconda del modello), due motori elettrici e un cambio multi-mode privo di frizione tradizionale. La batteria compatta è tra 1,2 e 2 kWh. Nell’uso urbano ed extraurbano misto i consumi reali si attestano tra 20 e 23 km/l, perché la partenza avviene sempre in elettrico. In autostrada a 130 km/h costanti il supporto elettrico si riduce e i consumi scendono a 15–16 km/l, con valori più vicini a quelli di un benzina tradizionale.

Prezzi, costi d’esercizio e prova su strada

I listini italiani, chiavi in mano e IPT esclusa, collocano le ibride di accesso leggermente sotto le elettriche native. Le differenze si riducono salendo di allestimento e potenza. La Clio MY26 Full Hybrid E-Tech 160 parte da 26.150 euro, la Captur Full Hybrid E-Tech 160 costa da 28.330 a 35.150 euro, la Symbioz da 33.630 a 35.780 euro e l’Austral Full Hybrid 200 da 35.900 a 41.400 euro. La R5 E-Tech 40 kWh in versione Evolution parte da 27.400 euro, mentre la R4 E-Tech 40 kWh Evolution da 29.950 euro. La R4 52 kWh parte da 34.990 euro.

Con una tariffa domestica di 0,25 €/kWh e un consumo reale di 15 kWh/100 km, un’elettrica costa circa 3,75 euro ogni 100 km. Alla colonnina pubblica AC a 0,50 €/kWh il costo sale a circa 7,50 euro. Una full hybrid da 20 km/l, con benzina a 1,80 euro/litro, spende circa 9,00 euro ogni 100 km, a cui si aggiungono tagliandi leggermente più onerosi rispetto a un powertrain elettrico. Prima di firmare conviene verificare lo spazio posteriore e la visibilità in manovra della R5, la rumorosità del cambio multi-mode in salita e la dotazione di ricarica rispetto ai viaggi abituali.