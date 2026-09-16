Nel panorama automobilistico, la digitalizzazione ha trasformato anche il tradizionale test drive. Hyundai ha colto l'opportunità lanciando MyHyundai Test Drive una piattaforma online progettata per accompagnare il cliente dalla scelta del veicolo alla conferma dell'appuntamento, tutto in pochi click.

La nuova landing page è collegata direttamente alla Rete Hyundai e utilizza l'ecosistema H-WAY per garantire dati aggiornati su disponibilità di auto dimostrative, orari liberi e presenza dei consulenti di vendita. L'obiettivo è rendere il passaggio dalla ricerca online alla prova su strada fluido e trasparente riducendo al minimo l'intervento manuale.

Prenotazione passo dopo passo: dalla scelta del modello allo slot

Il cliente inizia selezionando il modello desiderato tra le categorie di motorizzazione presenti nella pagina. È possibile filtrare per auto a benzina, diesel o elettrica e, una volta individuato il veicolo, inserire CAP o città, digitare il nome del concessionario oppure attivare la geolocalizzazione per trovare lo showroom più vicino.

Gestione delle disponibilità in tempo reale

Grazie all'integrazione con H-WAY la piattaforma mostra immediatamente le auto disponibili e gli slot orari liberi, tenendo conto di eventuali manutenzioni o prenotazioni già confermate. Il cliente può così scegliere il giorno più adatto, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta, e inserire i propri dati personali insieme ai consensi necessari.

Prove estese per le versioni elettriche

Per tutti i modelli Hyundai è previsto un test di un'ora, programmabile dal lunedì al venerdì. Per le Auto elettriche Hyundai offre opzioni più lunghe: una giornata completa (dal lunedì al giovedì) o due giorni consecutivi (dal lunedì al mercoledì). Questo permette al potenziale acquirente di valutare l'autonomia, le funzionalità di ricarica e il comfort quotidiano in condizioni reali, superando il classico giro di prova di pochi minuti.

Interazione automatizzata con il concessionario

Una volta confermata la prenotazione, il concessionario riceve automaticamente la richiesta strutturata e può gestirla tramite il proprio sistema interno. Il cliente, dal canto suo, può modificare o cancellare l'appuntamento direttamente dal link ricevuto via e-mail o SMS; in caso di variazione, il sistema riapre la pagina delle disponibilità per scegliere una nuova fascia oraria.

Con MyHyundai Test Drive Hyundai offre un'esperienza digitale parallela a quelle più evolute, garantendo al cliente un accesso rapido alle informazioni, autonomia nella scelta e una procedura di prova più personalizzata rispetto ai tradizionali contatti telefonici.