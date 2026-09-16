MotoGP 2026: Marc Márquez vince il GP di San Marino e il dominio spagnolo continua

Marc Márquez ha conquistato la vittoria a Misano, ma il vero tema è il dominio spagnolo nel Motomondiale. Scopri i dettagli e le dichiarazioni dei piloti.

Il gran premio di San Marino di MotoGP ha visto Marc Márquez trionfare ancora una volta, ma il vero tema di discussione è il dominio spagnolo nel Motomondiale. Con una sextina tutta iberica sul podio, la gara ha confermato una tendenza che sta cambiando il volto del campionato.

Márquez ha vinto davanti al fratello Alex, con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer e Raúl Fernández a completare il gruppo. Questo risultato non è un caso isolato, ma la punta di un iceberg che vede la Spagna dominare non solo in MotoGP, ma anche nelle categorie inferiori.

Il dominio spagnolo nel Motomondiale

Le classifiche iridate parlano chiaro: in Moto2 Manuel González, Izan Guevara e Ivan Ortolà occupano le prime tre posizioni. In Moto3 Maximo Quiles, David Almansa, Álvaro Carpe e Brian Uriarte dominano la classifica generale. La presenza spagnola è così massiccia che molti piloti iberici non riescono neppure a raggiungere la MotoGP, vedendo la loro carriera esaurirsi nelle categorie inferiori.

In questo 2026, nella categoria cadetta, 14 dei 28 regular riders sono spagnoli, ovvero la metà esatta. In MotoGP, 9 dei 22 piloti sono spagnoli, un impressionante 40%. Con l’addio di Maverick Viñales e Alex Rins, si aprono le porte a nuovi talenti come Guevara e Daniel Holgado.

Marc Márquez e il carisma mancante

Il problema non è tanto il passaporto, ma l’assenza di carisma. Marc Márquez è l’ultimo vero personaggio espresso dal Motomondiale. Nonostante la sua rivalità con Valentino Rossi, El Trueno de Cervera ha uno spessore che va oltre i risultati agonistici. Le tribune italiane vedono sempre più appassionati con il merchandising del #93 e sempre meno con quello di VR46.

Márquez ha commentato la sua vittoria a Misano, sottolineando come la scelta delle gomme sia stata cruciale. Ha scelto la gomma media, ritenuta più gestibile rispetto alla soft, che aveva causato problemi a molti piloti Ducati. La sua strategia è stata identica a quella di Alcañiz, dimostrando una volta di più la sua capacità di adattamento.

Le dichiarazioni di Márquez

Durante le interviste post-gara, Márquez ha scherzato su un nuovo libro di Valentino Rossi, intitolato “La mia storia”, in uscita il 10 novembre. “Magari lo leggerò quando mi ritirerò”, ha detto Márquez, mostrando un atteggiamento rilassato e divertito. Ha anche parlato della sua strategia di gara, sottolineando l’importanza di gestire il rischio e la concentrazione.

“Sono ormai passati dieci anni”, ha commentato Márquez riguardo ai fischi del pubblico italiano. “L’importante è che la gente si diverta, noi daremo il massimo in pista.”

Il futuro del Motomondiale

Il vero tema è se il dominio spagnolo possa togliere interesse al Motomondiale. Per essere “globale”, un campionato deve dimostrarsi tale. Può accadere di avere periodi di egemonia, ma quando una nazione domina a livello di sistema, il rischio è quello di perdere appeal.

Tuttavia, come ha detto Márquez, “se al popolo piace la MotoGP dominata dalla Spagna, significherà che il passaporto di ognuno non sarà una discriminante. Dovrebbe essere sempre così. Ad attirare dovrebbero essere la personalità e il carisma di ogni pilota.”

La speranza è di vedere in futuro una MotoGP capace di esprimere protagonisti dai tratti differenti, senza dare l’impressione di essere un esercito addestrato con un solo obiettivo: vincere.