Come leggere etichette pneumatici, DOT e scegliere la mescola

Le scelte intelligenti sui pneumatici nascono da etichette, DOT e indici letti con metodo. Ecco come farlo e quando sostituirli prima che sia tardi.

Sulla sicurezza di un’auto, pochi elementi contano quanto i pneumatici. Eppure, tra sigle, indici e codici, scegliere quelli giusti spesso diventa un salto nel buio. Leggere correttamente etichette, DOT e mescole non è un esercizio da appassionati: è il modo più concreto per migliorare grip, frenata e durata. Con un approccio passo-passo, ogni automobilista può trasformare sigle apparentemente astruse in informazioni operative.

Questo metodo non richiede strumenti speciali, solo attenzione. Dalla classe di aderenza sul bagnato al codice di produzione, fino a indice di carico e indice di velocità ogni dato guida una decisione precisa. Il risultato è una scelta coerente con chilometraggio, clima e stile di guida, con indicazioni chiare su pressione correttarodaggio e sostituzione preventiva.

Passo 1 — Decifrare l’etichetta europea

L’etichetta europea riassume tre parametri chiave: efficienza energetica (resistenza al rotolamento), aderenza sul bagnato (spazio di frenata) e rumorosità esterna (dB). La scala va dalla A alla E: più vicina alla A, più efficiente o più aderente. Per chi guida spesso in pioggia, la priorità è la classe di bagnato; chi macina autostrada può valorizzare la resistenza al rotolamento per ridurre consumi. La rumorosità influenza il comfort, specialmente su asfalto grossolano. Bilanciare questi tre valori evita scelte sbilanciate, come una gomma molto efficiente ma povera di grip in caso di acquazzoni.

Passo 2 — Leggere DOT e data di produzione

Il codice DOT identifica stabilimento e settimana/anno di produzione (le ultime quattro cifre: ad esempio 1523 = 15ª settimana del 2026). Il DOT non indica scadenza, ma l’età incide sulle prestazioni: le mescole si ossidano e irrigidiscono. Conservazione corretta e rotazioni riducono il problema, ma per uso quotidiano è prudente preferire prodotti “freschi”. In presenza di profondità del battistrada ancora buona, una gomma vecchia può comunque perdere aderenza a freddo e su bagnato. Valutare il DOT insieme allo stato visivo e alle crepe laterali è essenziale.

Passo 3 — Capire indici di carico e velocità

L’indice di carico (LI) indica il peso massimo sopportabile per ruota; l’indice di velocità (SI) la massima velocità certificata a pieno carico. Montare valori inferiori a quelli riportati a libretto è vietato e pericoloso; è consentito uguale o superiore. Un LI più alto aumenta robustezza ma può aggiungere massa e irrigidire la risposta. Un SI superiore garantisce margine termico sulla mescola ad alta velocità, utile in estate e con vetture pesanti. Scegliere LI e SI bilanciati evita deformazioni, surriscaldamento e usure irregolari, migliorando stabilità e frenate d’emergenza.

Passo 4 — Scegliere la mescola: estive, invernali, all season

La mescola è il cuore della prestazione. La scelta dipende da clima, tragitti e temperature operative tipiche. Deboli su neve e freddo intenso.

Invernali (M+S con 3PMSF): lavorano sotto i 7 °C; lamelle fitte, silice elevata, aderenza su neve e ghiaccio. In estate si consumano in fretta e allungano gli spazi.

All season compromesso con marcatura 3PMSF; validi per climi miti o città. Non eguagliano le invernali su neve né le estive con caldo elevato.

Stile di guida e percorso contano: chi affronta spesso passi alpini in inverno sceglie invernali autostrade calde e carichi elevati premiano le estive uso urbano moderato può privilegiare gli all season. Valutare rumorosità e classe bagnato aiuta a rifinire la scelta.

Passo 5 — Pressione corretta e rodaggio iniziale

La pressione influenza tutto: usura, consumi e frenata. Seguire i valori in bar indicati sul montante porta o sul tappo carburante, distinguendo assetto a pieno carico e autostrada. Misurare a freddo, con manometro affidabile, e controllare ogni 4 settimane o prima di viaggi lunghi. Pressioni basse aumentano temperatura e consumo spalla; pressioni alte riducono impronta a terra e aderenza sul bagnato. Dopo il montaggio, servono 300–500 km di rodaggio per pulire la superficie e stabilizzare la mescola in questa fase evitare staccate violente e curve al limite.

Passo 6 — Quando cambiare: criteri di sostituzione preventiva

Il limite legale del battistrada è 1,6 mm, ma la sostituzione preventiva è più prudente a 3 mm per estive e all season, e 4 mm per invernali quando le lamelle perdono efficacia. Controllare usura irregolare: spalle lisce indicano pressione bassa o convergenza errata; centro lucido suggerisce sovrapressione. Cercare tagli, bozzature o crepe sui fianchi, segni di urti con buche o cordoli. Anche senza chilometri elevati, l’età (DOT), l’esposizione a sole e solventi e i cicli termici degradano la mescola. Cambiare prima che i sintomi diventino emergenze significa frenate più corte e margine nei giorni di pioggia.