Controllo della pressione delle gomme in inverno

Perché la pressione delle gomme diminuisce con il freddo

Durante la stagione invernale, è fondamentale prestare attenzione alla pressione degli pneumatici. Quando le temperature scendono, gli pneumatici tendono a sgonfiarsi. Questo fenomeno è causato dalla Seconda Legge di Gay-Lussac, che stabilisce che la pressione di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura. Di conseguenza, quando l’aria all’interno della gomma si raffredda, la sua pressione diminuisce. Anche se la variazione di pressione può sembrare minima, può influenzare significativamente la sicurezza e le prestazioni del veicolo.

Effetti della pressione bassa sulle prestazioni del veicolo

Viaggiare con pneumatici sgonfi può comportare diversi rischi. Un abbassamento della pressione di soli 0,14 bar può aumentare gli spazi di frenata e ridurre l’aderenza in curva. Inoltre, la resistenza al rotolamento aumenta, portando a un consumo di carburante maggiore. Questo non solo influisce sulle prestazioni del veicolo, ma può anche causare un’usura irregolare e precoce degli pneumatici, aumentando i costi di manutenzione. È quindi essenziale controllare regolarmente la pressione, specialmente dopo un periodo di inattività o in caso di temperature estremamente basse.

Come monitorare la pressione degli pneumatici

Dal 1° novembre 2014, tutte le nuove auto omologate nell’Unione Europea sono dotate di sensori TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) per il monitoraggio della pressione degli pneumatici. Questi sistemi avvisano il conducente quando la pressione scende al di sotto del livello raccomandato. Se la tua auto non è dotata di questi sensori, è consigliabile utilizzare strumenti di misurazione della pressione disponibili in commercio. Controllare la pressione almeno una volta al mese e prima di lunghi viaggi è una buona pratica per garantire la sicurezza e l’efficienza del veicolo.