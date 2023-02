L’auto ha improvvisamente una puzza strana e iniziate a domandarvi perché stia accadendo? Escludendo fattori scontati e futili, ci sono alcuni campanelli d’allarme a cui prestare particolare attenzione.

Alcuni odori possono infatti indicare delle problematiche specifiche. Se individuate in tempo, potrete porre soluzione prima di arrivare a danni irreparabili.

Ecco cosa dovreste sapere.

Perché l’auto puzza? Attenzione a questi segnali allarmanti

I bocchettoni puzzano di uova marce

Sì, non è esattamente il massimo. Un odore simile può indicare un malfunzionamento del sistema di alimentazione, tra cui il convertitore catalitico, i filtri del carburante o i sensori di pressione del carburante.

A volte basta risolvere sostituendo semplicemente il liquido di trasmissione.

Puzza di gas

La puzza di gas non è mai particolarmente rassicurante.

Può capitare di sentirla dopo aver fatto il pieno, ma se dovesse persistere vi consigliamo di far controllare il tappo della benzina.

Potrebbero esserci delle perdite dal serbatoio o altre cause su cui indagare attentamente. Non andate in panico, però: potreste anche aver accidentalmente calpestato la benzina con i piedi e l’odore è rimasto intrappolato in macchina.

In quel caso, dovrebbe sparire dopo poco tempo.

L’aria condizionata puzza di muffa

L’umidità in eccesso potrebbe essersi accumulata nel filtro dell’aria. Tuttavia, fate in modo che questo odore sparisca quanto prima, dato che non è molto salutare.

Odore di bruciato

In questo caso, potrebbe significare che un tubo di gomma o una cinghia sotto il cofano si sono allentati. Cercate di far controllare l’auto da un professionista, in modo da escludere altre cause.

Altre possibili motivazioni possono derivare da un fusibile elettrico bruciato, pastiglie dei freni usurate o un compressore dell’aria condizionata surriscaldato.

