Confronto costi ricarica auto elettriche: da 4,06 a 17,37 euro ogni 100 km

Con l’inizio ufficiale dell’estate, migliaia di italiani si preparano a partire per le vacanze, molti a bordo delle proprie auto elettriche. Una domanda ricorrente, soprattutto in periodo di crisi energetica, riguarda il costo del pieno di elettricità. Per rispondere a questa domanda, abbiamo analizzato i dati del test “Da 100% a 5%” che ha coinvolto 12 modelli elettrici su un percorso specifico.

Il test si è svolto sull’autostrada A90 meglio conosciuta come Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma. Ogni modello ha percorso più volte i circa 68 km del tracciato fino a esaurire la carica delle batterie, partendo sempre con una batteria al 100% e arrivando al 5% di riserva.

I modelli testati e i costi di ricarica

Tra i modelli testati troviamo la BYD Dolphin Surf la Fiat Grande Panda la Ford Puma la Leapmotor T03 la Tesla Model Y e altri. I costi di ricarica variano notevolmente in base al tipo di ricarica: da un minimo di 4,06 euro ogni 100 km con ricarica domestica a un massimo di 17,37 euro ogni 100 km con ricarica pubblica in corrente continua.

Ecco una panoramica dei costi per ogni modello, suddivisi per tipo di ricarica:

BMW iX3 5,11 €/100 km (domestica), 11,45 €/100 km (AC), 15,85 €/100 km (DC)

5,11 €/100 km (domestica), 11,45 €/100 km (AC), 15,85 €/100 km (DC) BYD Dolphin Surf 4,45 €/100 km (domestica), 9,97 €/100 km (AC), 13,80 €/100 km (DC)

4,45 €/100 km (domestica), 9,97 €/100 km (AC), 13,80 €/100 km (DC) Fiat Grande Panda 5,21 €/100 km (domestica), 11,69 €/100 km (AC), 16,18 €/100 km (DC)

5,21 €/100 km (domestica), 11,69 €/100 km (AC), 16,18 €/100 km (DC) Ford Puma Gen-E 4,06 €/100 km (domestica), 9,11 €/100 km (AC), 12,61 €/100 km (DC)

4,06 €/100 km (domestica), 9,11 €/100 km (AC), 12,61 €/100 km (DC) Kia EV5 5,60 €/100 km (domestica), 12,54 €/100 km (AC), 17,37 €/100 km (DC)

5,60 €/100 km (domestica), 12,54 €/100 km (AC), 17,37 €/100 km (DC) Leapmotor T03 4,21 €/100 km (domestica), 9,44 €/100 km (AC), 13,07 €/100 km (DC)

4,21 €/100 km (domestica), 9,44 €/100 km (AC), 13,07 €/100 km (DC) Mazda 6e 5,13 €/100 km (domestica), 11,51 €/100 km (AC), 15,94 €/100 km (DC)

5,13 €/100 km (domestica), 11,51 €/100 km (AC), 15,94 €/100 km (DC) Mercedes CLA 4,06 €/100 km (domestica), 9,09 €/100 km (AC), 12,59 €/100 km (DC)

4,06 €/100 km (domestica), 9,09 €/100 km (AC), 12,59 €/100 km (DC) Renault 4 4,82 €/100 km (domestica), 10,81 €/100 km (AC), 14,97 €/100 km (DC)

4,82 €/100 km (domestica), 10,81 €/100 km (AC), 14,97 €/100 km (DC) smart #5 5,25 €/100 km (domestica), 11,77 €/100 km (AC), 16,30 €/100 km (DC)

5,25 €/100 km (domestica), 11,77 €/100 km (AC), 16,30 €/100 km (DC) Tesla Model Y 4,29 €/100 km (domestica), 9,61 €/100 km (AC), 13,30 €/100 km (DC)

4,29 €/100 km (domestica), 9,61 €/100 km (AC), 13,30 €/100 km (DC) Volvo ES90 5,42 €/100 km (domestica), 12,15 €/100 km (AC), 16,83 €/100 km (DC)

Due casi concreti: Tesla Model Y e Leapmotor T03

Per capire meglio i costi reali, abbiamo analizzato due casi concreti: un viaggio di 700 km con una Tesla Model Y e uno con una Leapmotor T03.

Tesla Model Y: un viaggio di 700 km

La Tesla Model Y con un’autonomia reale di 495 km e una batteria da 77 kWh, è stata testata su un percorso di 700 km. Il costo totale delle ricariche è stato di 59,44 euro, suddiviso in 17,86 euro per i primi 396 km (ricarica domestica) e 41,58 euro per i successivi 304 km (ricarica alla colonnina). Alla fine del viaggio, rimaneva un 19% di batteria.

Leapmotor T03: un viaggio di 700 km

La Leapmotor T03 con un’autonomia inferiore di 236 km e una batteria da 36 kWh, richiede più soste durante un viaggio di 700 km. Il costo totale delle ricariche è stato di 86,11 euro, con un 43% di batteria residua. Questo modello, pur essendo più economico in termini di ricarica domestica, richiede più soste e quindi un costo complessivo maggiore.

Questi risultati mostrano come i costi di ricarica delle auto elettriche possano variare notevolmente in base al modello e al tipo di ricarica. Conoscere questi dati può aiutare gli automobilisti a pianificare meglio i propri viaggi e a gestire al meglio i costi durante l’estate.