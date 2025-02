Introduzione ai modelli

Nel panorama automobilistico attuale, la scelta di un’auto compatta è sempre più complessa, specialmente quando si tratta di modelli come la Fiat Grande Panda e la Citroen C3. Entrambi i veicoli si presentano come opzioni valide nel segmento B, ma quali sono le loro caratteristiche distintive? In questo articolo, analizzeremo le differenze e le somiglianze tra questi due modelli, aiutandoti a decidere quale possa essere la scelta migliore per le tue esigenze.

Design e dimensioni

Partendo dalle dimensioni, la Fiat Grande Panda misura 3,99 metri in lunghezza, 1,75 metri in larghezza e 1,57 metri in altezza. La Citroen C3, invece, è leggermente più lunga con 4,02 metri, e presenta una larghezza di 1,76 metri e un’altezza di 1,58 metri. Entrambi i modelli sfoggiano un design squadrato, ma con approcci stilistici diversi. La C3 ha un look più minimalista, mentre la Grande Panda si rifà a elementi del passato, richiamando la storica Panda degli anni ’80 e ’90.

Interni e tecnologia

All’interno, la Grande Panda offre un’atmosfera nostalgica con dettagli moderni, come il volante a due razze e un quadro strumenti digitale da 10 pollici. La Citroen C3, d’altro canto, presenta un abitacolo più semplice, con un quadro strumenti posizionato in profondità. Entrambi i modelli offrono un sistema di infotainment, ma la Grande Panda si distingue per un display più grande nelle versioni superiori, mentre la C3 ha un supporto per smartphone nei modelli base.

Capacità di carico e praticità

Un altro aspetto fondamentale da considerare è la capacità di carico. La Fiat Grande Panda vince in questo confronto, con un bagagliaio che offre una capacità minima di 412 litri, espandibile fino a 1.366 litri abbattendo i sedili posteriori. La Citroen C3, invece, ha una capacità di carico di 310 litri, che la rende meno versatile per chi ha bisogno di spazio extra. Entrambi i modelli non dispongono di un frunk, una caratteristica comune in molte auto elettriche.

Motorizzazioni e prestazioni

Entrambi i modelli sono disponibili in versioni mild hybrid e completamente elettriche. La Grande Panda e la Citroen C3 offrono motorizzazioni simili, con un motore da 1.2 litri tre cilindri da 100 CV per le versioni ibride. Le versioni elettriche presentano un motore da 113 CV, con autonomie dichiarate di 320 km per la Panda e 326 km per la C3. La ricarica è rapida, con opzioni che permettono di rifornire le batterie in tempi brevi, rendendo entrambi i modelli pratici per l’uso quotidiano.

Prezzi e conclusioni

Infine, i prezzi sono un fattore decisivo. La Fiat Grande Panda parte da 18.900 euro per la versione mild hybrid, mentre la Citroen C3 ha un prezzo di partenza di 15.240 euro per la versione a benzina non elettrificata. Le differenze di prezzo possono influenzare la scelta finale, a seconda delle preferenze personali e delle esigenze di budget.