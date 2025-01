Crescita moderata nel mercato dei veicoli commerciali in Italia nel 2024

Panoramica del mercato dei veicoli commerciali

Il 2024 ha visto una crescita moderata nel mercato italiano dei veicoli commerciali, con un incremento dell’1,1% rispetto all’anno precedente. Questo risultato si traduce in 198.630 immatricolazioni, superando le 196.551 unità del 2023. Tuttavia, il mercato ha mostrato una dinamica a due velocità, con un forte aumento nei primi sette mesi dell’anno (+15,4%) seguito da un rapido calo negli ultimi cinque mesi (-17,8%). Questo andamento evidenzia le sfide e le opportunità che il settore sta affrontando.

Motorizzazioni e tendenze di mercato

Un aspetto interessante del mercato è la predominanza del diesel, che ha guadagnato 3,3 punti di quota, raggiungendo l’83,7% del mercato totale dei veicoli commerciali. A differenza del mercato automobilistico, dove il diesel sta perdendo terreno, nel segmento commerciale continua a essere la scelta preferita. Al contrario, i veicoli a benzina hanno visto una leggera diminuzione, fermandosi al 3,8%, mentre i veicoli a GPL e metano hanno registrato quote ancora più basse, rispettivamente al 2,7% e allo 0,1%.

Prospettive future e incentivi governativi

Le previsioni per il 2025 non sono ottimistiche, con l’UNRAE che stima una contrazione del mercato del 4%, portando a circa 190.000 immatricolazioni. Per affrontare queste sfide, è fondamentale che il governo italiano implementi un piano di incentivi per supportare la transizione verso una mobilità sostenibile. Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE, ha sottolineato l’importanza di destinare i 200 milioni di euro previsti nella Legge di Bilancio a un piano strutturato di incentivi, che potrebbe stimolare la domanda e favorire investimenti in infrastrutture di ricarica.

Conclusioni e considerazioni finali

In un contesto di mercato in evoluzione, è cruciale che le aziende e i consumatori si adattino alle nuove tendenze e alle sfide emergenti. La crescita del diesel nel segmento dei veicoli commerciali, insieme alla necessità di una rete di ricarica adeguata, rappresenta un punto focale per il futuro del settore. Solo attraverso un approccio strategico e investimenti mirati sarà possibile garantire una transizione efficace verso una mobilità più sostenibile.