Introduzione al nuovo ibrido Dacia Bigster

La Dacia Bigster si presenta come un punto di riferimento nel panorama degli ibridi, grazie alla sua nuova motorizzazione da 1,8 litri. Questo modello non solo offre prestazioni superiori, ma rappresenta anche un passo avanti significativo rispetto ai precedenti motori ibridi. Con l’introduzione del nuovo motore E-Tech Full Hybrid 160, Dacia e Renault puntano a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento all’efficienza energetica e alle prestazioni.

Le caratteristiche del motore E-Tech Full Hybrid 160

Il motore E-Tech Full Hybrid 160 è caratterizzato da un’architettura “serie-parallelo”, che migliora l’efficienza e le prestazioni rispetto ai modelli precedenti. Grazie a un sistema di iniezione diretta, la combustione è più efficiente, riducendo le emissioni e ottimizzando il consumo di carburante. Con un incremento di potenza di 17 CV e una coppia aumentata del 25%, questo motore consente di raggiungere la coppia massima a regimi più bassi, migliorando la reattività e le prestazioni in accelerazione.

Prestazioni e comfort di guida

La Dacia Bigster, con il nuovo motore, accelera da 0 a 100 km/h in soli 8,9 secondi, un notevole miglioramento rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, la nuova batteria da 1,4 kWh offre un’autonomia elettrica superiore, contribuendo a un’esperienza di guida più fluida e confortevole. La trasmissione multimode è stata perfezionata per garantire cambi di marcia più rapidi e fluidi, riducendo vibrazioni e rumore del motore. Questo si traduce in un comfort di guida notevolmente migliorato, rendendo la Bigster un’ottima scelta per chi cerca un’auto versatile e performante.

Il futuro degli ibridi Renault e Dacia

Con l’introduzione della nuova Clio Full Hybrid 160 e della Captur Full Hybrid 160, Renault e Dacia stanno segnando un cambiamento significativo nel mercato degli ibridi. I modelli offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo, con un incremento di soli 250 euro rispetto ai precedenti modelli. Inoltre, la capacità di traino è aumentata a 1.000 kg, rendendo questi veicoli adatti anche per chi ha bisogno di trasportare rimorchi o roulotte. La gamma di motorizzazioni mild hybrid e full hybrid rappresenta un’opzione interessante per i consumatori, con consumi misti a partire da 5,9 l/100 km e emissioni di CO2 di 134 g/km.