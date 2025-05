Un debutto rivoluzionario

Il debutto della nuova Dacia Bigster segna un passo importante nel mondo dei SUV. Durante il primo weekend di porte aperte, il 10 e 11 maggio, i clienti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica grazie all’uso di un visore 3D. Questa innovativa tecnologia di realtà aumentata permette di interagire con il veicolo in modo virtuale, consentendo di modificare colori, versioni e accessori in tempo reale. Gli utenti possono esplorare ogni dettaglio, sia degli esterni che degli interni, rendendo l’acquisto dell’auto un’esperienza coinvolgente e personalizzata.

Gamma di motorizzazioni e allestimenti

La Dacia Bigster è già ordinabile dal 9 gennaio e offre una gamma diversificata di motori e allestimenti, adatta a soddisfare le esigenze di una clientela variegata. Il prezzo base parte da 24.800 euro per le versioni Essential TCe 140 a benzina e Essential ECO-G 140 benzina/GPL, ideali per chi cerca un SUV pratico ed efficiente. Per coloro che desiderano un motore ibrido, è disponibile la nuova motorizzazione full hybrid da 155 CV, proposta in allestimento Expression Hybrid 155 a partire da 29.300 euro.

Dotazioni e tecnologie all’avanguardia

La Dacia Bigster non è solo un SUV accessibile, ma anche un veicolo ricco di dotazioni tecnologiche. La versione top di gamma, l’Extreme Hybrid 155, è proposta a 31.300 euro e include una serie di caratteristiche innovative, come cerchi in lega da 18″, abbaglianti automatici, cruise control adattivo e un sistema audio Arkamys 3D. Inoltre, il caricatore a induzione per smartphone e il tetto elettrico panoramico apribile offrono un comfort senza precedenti. Queste tecnologie, mai viste prima su una Dacia, elevano l’esperienza di guida a un nuovo livello.

Conclusioni sull’esperienza Dacia Bigster

La Dacia Bigster rappresenta una proposta interessante nel mercato dei SUV, combinando accessibilità e tecnologia avanzata. Con la possibilità di provare il veicolo su strada e l’esperienza immersiva offerta dal visore 3D, i clienti possono prendere decisioni informate e personalizzate. Questo SUV non solo soddisfa le esigenze pratiche, ma offre anche un’esperienza di acquisto moderna e coinvolgente.