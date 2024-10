Un riconoscimento prestigioso per la Dacia Duster

Oggi si è svolta la cerimonia di assegnazione del premio Auto Europa 2025, un riconoscimento di grande prestigio nel settore automotive, creato dalla Uiga (Unione italiana giornalisti automotive). Quest’anno, la nuova Dacia Duster ha trionfato, segnando la prima affermazione per il marchio rumeno, che succede alla Jeep Avenger. Il premio, istituito nel 1987, è dedicato alle auto prodotte e commercializzate in Europa e viene assegnato da una giuria composta da giornalisti specializzati, opinion leader e pubblico.

La nuova Dacia Duster: innovazione e design

Presentata a novembre 2023, la Dacia Duster 2024 rappresenta un significativo passo avanti per il SUV rumeno. Con una lunghezza di 4,34 metri, il modello offre per la prima volta motorizzazioni elettrificate, sia mild hybrid che full hybrid, senza rinunciare alla tradizionale opzione GPL. Gli interni sono stati progettati per garantire razionalità e spazio, con la possibilità di avere una strumentazione completamente digitale e un monitor centrale da 10 pollici. I prezzi partono da 19.700 euro, rendendo la Duster un’opzione competitiva nel mercato.

Le altre auto premiate e il contesto attuale

Oltre alla Dacia Duster, sono stati premiati anche la nuova BMW X2 e l’Alfa Romeo Junior. La BMW X2 ha ricevuto il maggior numero di voti dagli opinion leader, mentre l’Alfa Romeo Junior ha conquistato il premio della giuria popolare. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza crescente delle auto elettriche ed elettrificate nel panorama automobilistico attuale, seguendo le tendenze di sostenibilità e innovazione che caratterizzano il settore.