Dacia Spring 2026: caratteristiche e prezzo del nuovo modello europeo

Dacia presenta il nuovo Spring, prodotto in Europa su piattaforma Renault Twingo E-Tech. Scopri prezzo, autonomia e caratteristiche del nuovo modello elettrico

Dacia sta per lanciare una versione completamente rinnovata del suo popolare modello elettrico, la Spring. Questo nuovo modello, battezzato New Springrappresenta un passo significativo per il marchio rumeno, che ha deciso di spostare la produzione dalla Cina all’Europa.

La decisione di produrre il nuovo Spring in Europa non è solo simbolica, ma comporta anche importanti cambiamenti tecnici e di design. Il nuovo modello adotterà la piattaforma Renault Twingo E-Techuna scelta che promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni e qualità.

Design e caratteristiche del nuovo Dacia Spring

Il nuovo Spring si distingue per un design più boxy e moderno, con linee pulite e LED posteriori squadrati. Questo stile si allinea con le tendenze attuali del mercato delle auto elettriche, offrendo un look più contemporaneo rispetto al modello precedente.

All’interno, Dacia ha promesso quattro sedili veri e un bagagliaio adeguato, un miglioramento significativo rispetto al modello precedente. Questo rende il nuovo Spring più adatto per l’uso quotidiano e per le famiglie.

Piattaforma e prestazioni

La nuova piattaforma AmpR Smallcondivisa con la Renault Twingo E-Tech, rappresenta un grande passo avanti. Sebbene Dacia non abbia ancora rivelato tutti i dettagli tecnici, è probabile che il nuovo Spring erediti il motore da 80 hp e la batteria da 27,5 kWh della Twingo.

Questa scelta tecnologica permette al nuovo Spring di beneficiare di una produzione più rapida e di una maggiore integrazione con la gamma Renault. La produzione avverrà nell’impianto di Novo Mesto in Slovenia, un dettaglio importante per chi cerca un’auto elettrica made in Europe.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Dacia Spring è previsto partire da meno di €18.000un aumento rispetto al modello precedente che partiva da €11.900. Nonostante l’aumento di prezzo, il nuovo Spring rimane una delle opzioni più economiche sul mercato delle auto elettriche.

Dacia ha confermato che il nuovo modello sarà presentato al Mondial de l’Automobile di Parigi a metà . Questo evento rappresenta un’opportunità perfetta per scoprire tutti i dettagli del nuovo Spring e confrontarlo con i concorrenti.

Con quasi 210.000 unità vendute in Europa dal suo lancio nel 2026, la Dacia Spring ha dimostrato di essere un successo. Il nuovo modello, con le sue migliorie tecniche e di design, promette di continuare questa tradizione di successo, offrendo un’opzione economica e pratica per chi cerca un’auto elettrica.