Alpine A110 Pikes Peak: caratteristiche, design, peso, dimensioni, motore

Pikes Peak è per le cronoscalate quello che Le Mans è per le gare di durata: un evento imperdibile in cui lo spettacolo la fa da padrone e i piloti si prendono tutti i rischi per scalare i 19,93 km con 156 curve il più velocemente possibile. Le curve, precedentemente in terra battuta, sono ora asfaltate, il che offre ai team partecipanti la possibilità di schierare vetture con un’aerodinamica pari a quella delle vetture Time Attack.

Quest’anno Alpine si schiererà al via con una A110 che è stata abbondantemente preparata in collaborazione con Signatech, il partner tecnico del marchio francese nelle competizioni.

Alpine A110 Pikes Peak

Le modifiche alla carrozzeria sono le più evidenti, con un’enorme lama anteriore e splitter laterali che arrivano fino ai fari, oltre a un enorme alettone posteriore sdoppiato (come sulla prima Pagani Zonda prodotta). Il tutto è completato da una discreta lama verticale e da una più vistosa pinna di squalo che si trova dietro una presa d’aria montata sul tetto.

I solidi cerchi sono specifici, così come la firma luminosa differisce dalla A110 stradale: troviamo solo sottili barre di LED, orizzontali davanti e verticali dietro.

Alpine non dice nulla sulla trasformazione meccanica, ma sappiamo solo che la potenza è di “quasi 500 CV”, mentre il peso è limitato a 950 kg. Questo la rende di gran lunga la A110 più potente (una A110 R è limitata a 300 CV, così come la S), ma con l’esaurimento dell’ossigeno durante la salita, la potenza al traguardo potrebbe essere inferiore. Non si tratta quindi di puntare al record assoluto, come ha fatto Sebastien Loeb al volante della 208 T16 (che sviluppava 875 CV per 875 kg!), poiché l’Alpine non correrà nella categoria Unlimited, ma nella Time Attack 1.

Sarà Rapahël Astier, vincitore del campionato rally R-GT nel 2022, a prendere il volante della A110 Pikes Peak il 25 giugno per la gara. Questo habitué dell’evento prenderà il via per la quinta volta in Colorado, con un’Alpine che per l’occasione sfoggerà una livrea tricolore non in riferimento alla Francia, ma agli Stati Uniti, con le cinquanta stelle della bandiera americana dipinte sul tetto.

