Dalla Fiat 600 Campagnola alla 500 Scoiattolo: l’evoluzione delle auto speciali

Negli anni ’50 e ’60, Fiat ha dato vita a una serie di vetture speciali che hanno rivoluzionato il concetto di auto versatile. Questi modelli, nati dalla collaborazione con carrozzerie come Pininfarina, Savio e OSI, hanno unito design innovativo e meccanica affidabile, creando veicoli unici per il tempo libero e l’avventura.

Dalla Fiat 600 Campagnola Pininfarina del 1956 alla Fiat 500 Scoiattolo Perini del 1968, ogni modello ha una storia affascinante da raccontare. Scopriamo insieme l’evoluzione di queste vetture speciali che hanno segnato un’epoca.

Le vetture per il tempo libero: stile e funzionalità

La Fiat 600 Campagnola Pininfarinapresentata nel 1956, è un’icona di eleganza e praticità. Con il suo motore da 633 cm³questa vettura si distingue per l’assenza di portiere e i sedili in vimini, che la rendono perfetta per le escursioni. Pininfarina ha saputo trasformare la Fiat 600 in un’auto raffinata, ideale per il tempo libero.

Un altro modello degno di nota è la Fiat 500 Albarella Savio del 1967. Basata sulla 500 Fquesta vettura combina il fascino delle spiaggette con la praticità delle auto multiuso. Con i suoi cordoni nautici e gli interni in midollino, l’Albarella è la sintesi perfetta del glamour estivo degli anni ’60.

La Fiat 850 Weekend OSI: comfort e avventura

La Fiat 850 Weekend OSIpresentata nel 1967, è un’auto che unisce comfort e avventura. Con il suo motore da 843 cm³offre prestazioni brillanti e un roll-bar centrale che garantisce rigidità e supporto per la capote. Questa vettura è ideale per viaggi di medio raggio e gite fuori porta.

Le vetture fuoristrada: robustezza e versatilità

La Fiat 600 Jungla Savio del 1965 è un’icona di minimalismo e robustezza. Con il motore da 767 cm³ della 600 Dquesta vettura si distingue per la sua carrozzeria in lamiera, il parabrezza abbattibile e le porte di tela. La Jungla è stata adottata anche dal Corpo forestale dello Stato per la sua incredibile resistenza.

Un altro modello fuoristrada degno di menzione è la Ferves Ranger del 1966. Con il motore da 499 cm³ della 500 F e le sospensioni della 600 Dquesta vettura offre prestazioni eccezionali su terreni difficili. Disponibile anche in versione 4×4la Ranger è un capolavoro di ingegneria con soli 2,6 metri di lunghezza.

La Fiat 124 Cross Country OSI: l’avventura in città

La Fiat 124 Cross Country OSIpresentata nel 1966, è un’interpretazione avventurosa della berlina 124. Con il suo motore da 1.197 cm³questa vettura si caratterizza per l’assetto rialzato, le protezioni laterali e un design che ricorda la Campagnola. La Cross Country è un esperimento pionieristico nei crossover, unendo comfort stradale e look fuoristradistico.

Le vetture multiuso: praticità e spazio

La Fiat 124 Savana Savio del 1966 è una vettura minimale e spaziosa, progettata per terreni difficili. Con la sua meccanica derivata dalla 124la Savana offre una grande capacità di carico, rendendola ideale per il trasporto collettivo. Il suo design funzionale la rende perfetta per chi cerca praticità e spazio.

Infine, la Fiat 500 Scoiattolo Perini del 1968 è una piccola vettura con un telaio a longheroni e una carrozzeria spigolosa. Nonostante la sola trazione posteriore, la leggerezza e gli sbalzi ridotti le conferiscono doti insospettabili su fondi non asfaltati.

Queste vetture speciali Fiat hanno segnato un’epoca, unendo innovazione, stile e funzionalità. Ogni modello ha una storia unica da raccontare, riflettendo l’evoluzione del design e della tecnologia automobilistica.