Il futuro della Volkswagen: la nuova T-Roc

Il 2025 segna un’importante svolta per Volkswagen con il lancio della nuova generazione della T-Roc, un SUV che promette di mantenere il suo carattere distintivo, ma con l’aggiunta di motorizzazioni ibride. Questo modello rappresenta uno dei primi passi significativi per la Casa tedesca, che si prepara a rinnovare la propria gamma di veicoli dopo aver raggiunto un accordo con i sindacati alla fine del 2024. La T-Roc non sarà solo un semplice restyling, ma un veicolo che mira a rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità.

Novità in arrivo: ID.2 e ID.1

Il vero punto di svolta per Volkswagen arriverà nel 2026 con la presentazione della Volkswagen ID.2, una piccola elettrica che avrà un prezzo inferiore ai 25.000 euro. Questo modello, derivato dalla concept ID.2 all, si propone come una valida alternativa alla Polo, con l’intenzione di attrarre un pubblico giovane e urbano. Non solo, ma si prevede anche una versione crossover, che avrà dimensioni simili a quelle della T-Cross, ampliando ulteriormente l’offerta elettrica della Casa.

Verso un futuro elettrico: la Golf e la T-Roc elettrica

Il 2027 vedrà l’arrivo della Volkswagen ID.1, una citycar elettrica con un prezzo atteso intorno ai 20.000 euro. Questo modello sarà anticipato da una concept che verrà presentata nei prossimi anni. Inoltre, nel 2029, Volkswagen lancerà una nuova Golf elettrica, prodotta nello stabilimento di Wolfsburg, che segnerà la fine della produzione della Golf termica, destinata a trasferirsi in Messico. La nuova Golf sarà basata sulla piattaforma SSP, che costituirà la base per tutte le future elettriche del Gruppo, inclusa una versione elettrica della T-Roc, il cui nome ufficiale è ancora da definire.

In conclusione, Volkswagen si sta preparando a un futuro ricco di novità, con un focus particolare sull’elettrificazione della propria gamma. La nuova T-Roc, insieme ai modelli ID.1 e ID.2, rappresentano solo l’inizio di un percorso che porterà a una mobilità più sostenibile e innovativa.