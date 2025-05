Detrazioni fiscali: cosa sapere per il 2025

La dichiarazione dei redditi 2025 si avvicina e molti contribuenti si chiedono se possano recuperare parte delle spese sostenute per l’assicurazione auto. Con i costi sempre più elevati della RC auto, è naturale cercare opportunità di risparmio fiscale. Tuttavia, la normativa attuale non offre molte possibilità di detrazione per le polizze assicurative auto, a meno che non si considerino specifiche condizioni.

Normativa vigente sulle detrazioni

A partire dall’anno d’imposta 2014, è stata abolita la possibilità di detrarre l’assicurazione RC auto dalla dichiarazione dei redditi. Prima di questa modifica, era possibile dedurre solo la parte della polizza destinata al Servizio Sanitario Nazionale, ma questa opzione non è più disponibile. Pertanto, i contribuenti non possono più contare su agevolazioni fiscali dirette per il pagamento della RC auto.

Polizze infortuni del conducente: opportunità di detrazione

Nonostante l’assenza di detrazioni per la RC auto, esiste un’opportunità per i contribuenti: le spese per le polizze infortuni del conducente possono essere detratte. In particolare, è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per queste polizze, a condizione che coprano il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. L’importo massimo detraibile è di 530 euro, che può aumentare a 750 euro per le polizze destinate a persone con disabilità grave.

Requisiti per la detrazione

Per poter beneficiare della detrazione sulle polizze infortuni del conducente, è fondamentale che il contratto assicurativo indichi specificamente il conducente, che deve essere il dichiarante o un familiare a carico. Inoltre, le spese devono essere state sostenute tramite metodi di pagamento tracciabili. È importante notare che, se la polizza copre genericamente chiunque guidi il veicolo, la detrazione non sarà applicabile.

Documentazione necessaria

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi, è necessario allegare la ricevuta di pagamento del premio assicurativo e una copia del contratto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta solo se il conducente è specificato nel contratto e coincide con il dichiarante o un familiare a carico. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione a questi dettagli per evitare problemi durante la dichiarazione.

Scadenze e modalità di presentazione

Per il 2025, le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi rimangono invariate. Il termine per l’invio del modello 730 è fissato, mentre il modello Redditi Persone Fisiche ha una scadenza differente. È importante rispettare queste date per evitare sanzioni e per garantire che le detrazioni vengano applicate correttamente.