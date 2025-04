Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in Italia

In Italia, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti è una misura adottata per ridurre il traffico e migliorare la sicurezza stradale, specialmente durante i fine settimana e le festività. Questo divieto si applica principalmente sulle autostrade e sulle strade extraurbane, come stabilito dall’articolo 6 comma 1 del Codice della Strada. Le autorità competenti, in particolare i prefetti, hanno la facoltà di emanare decreti che stabiliscono i giorni e gli orari in cui il divieto è in vigore.

Calendario del divieto per il 2025

Il calendario del divieto di circolazione per il 2025 è stato ufficialmente pubblicato e comprende un totale di 78 giorni di restrizioni. Le domeniche sono i giorni principali interessati, con orari che variano a seconda del mese. Ad esempio, nei mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, il divieto è attivo dalle 9 alle 22, mentre nei mesi estivi, da giugno a settembre, gli orari si estendono dalle 7 alle 22. Inoltre, alcuni venerdì e sabati di luglio e agosto sono inclusi nel divieto.

Eccezioni al divieto di circolazione

È importante notare che esistono diverse eccezioni al divieto di circolazione per i mezzi pesanti. I veicoli che trasportano merci dirette o provenienti da Sicilia e Sardegna, così come quelli che transitano verso l’estero, possono beneficiare di deroghe specifiche. Per esempio, il divieto per i mezzi pesanti in arrivo dall’estero inizia quattro ore dopo l’orario standard, mentre per quelli in partenza il termine è anticipato di due ore. Inoltre, i veicoli che trasportano carichi particolari, come animali vivi o prodotti deperibili, possono essere esentati dal divieto, così come i mezzi delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.