Il nuovo documentario Netflix Schumacher ’94: La nascita di una leggenda arriva sulle piattaforme il 2 ottobre 2026. Il film, della regia di Christin Freitag, ricostruisce la stagione che ha portato Michael Schumacher al suo primo titolo mondiale di Formula 1. Pur concentrandosi sugli eventi sportivi, la narrazione è costellata di testimonianze personali, tra cui il contributo più atteso di Corinna Schumacher moglie del campione, che dopo cinque anni di assoluto silenzio si esprime nuovamente.

Il documentario su Netflix: una finestra sul 1994

Il racconto parte dal debutto di Michael nella Benetton, dalle prime vittorie e dalla lotta serrata con la concorrenza. Le riprese d’archivio mostrano le gare di SilverstoneMonaco e Imola evidenziando la tensione di una stagione segnata da tragedie. La produzione ha selezionato più di due ore di materiale inedito, tra cui interviste televisive in cui il giovane pilota appare sorridente, con i capelli lunghi e una consueta aria di sicurezza. Il ritmo è sostenuto, ma il regista inserisce momenti di pausa per far emergere la dimensione umana di un uomo destinato a diventare leggenda.

Le parole di Corinna: la canzone che le fa piangere

Nel cuore del film, Corinna racconta come “Rush Rush” di Paula Abdul sia diventata la loro canzone d’inizio relazione. «Quando la sento in macchina, piango», confessa, sottolineando che la melodia rimane un legame emotivo con Michael, ancora presente nella loro vita quotidiana. Il ricordo è descritto con dolcezza e un velo di nostalgia: è la stessa canzone che suonava quando i due si conobbero a Kerpen, nei primi mesi di frequentazione, prima che la fama di Schumacher esplodesse a livello mondiale.

Ricordi di un giovane campione: fan, intimo e il dramma di Imola

Corinna prosegue descrivendo l’ondata di attenzione che Michael ricevette fin dal 1992. «Aveva tantissime fan che gli scrivevano», ricorda, menzionando una delle più curiose: una tifosa di nome Jutta che gli invia regolarmente biancheria intima per posta. L’aneddoto, che era diventato un tormentone familiare, è narrato con un sorriso, ma rivela anche la pressione costante che il pilota doveva gestire. Il racconto si sposta poi sul weekend di Imola, 1994, dove le tragedie di Rubens BarrichelloRoland Ratzenberger e Ayrton Senna sconvolsero l’intero paddock. Corinna cita le parole di Michael: «Avrei preferito che non corressero», ma aggiunge che, una volta presa la decisione, il “dovere di correre” prevaleva su ogni dubbio.

Il silenzio sulla salute di Michael: la famiglia resta riservata

Nonostante le numerose rivelazioni sul passato, il documentario non offre alcun aggiornamento concreto sullo stato di Michael Schumacher dopo l’incidente sugli sci di Méribel nel dicembre 2013. L’ultima volta che Corinna aveva parlato apertamente della sua condizione risale al 2021, quando dichiarò: «Michael è qui, è diverso, ma è qui». Nel nuovo film, la sua partecipazione rimane limitata a ricordi e emozioni, senza alcun riferimento diretto alla sua salute attuale. Questa scelta rispetta la decisione della famiglia di mantenere la privacy, ribadendo al contempo che Michael continua a vivere nella loro quotidianità, al centro di terapie, cure e di una vita familiare ancora molto unita.

Le parole di Corinna, i dettagli dei fan, la canzone che le fa piangere e il rispetto per il silenzio sulla salute di Michael conferiscono al film una profondità rara nei racconti sportivi tradizionali.