Il 29 dicembre 2013, il mondo intero rimase sotto shock quando Michael Schumacher cadeva durante una sciata a Méribel. Quasi tredici anni dopo, l’ex team principal della Ferrari, Jean Todt ha deciso di parlare nuovamente dell’accaduto, ma senza entrare nei delicati dettagli medici che la famiglia ha scelto di mantenere riservati. In una recente puntata di un podcast, Todt ha condiviso un ricordo personale che illumina gli ultimi istanti prima della tragedia, offrendo una prospettiva diversa da quella delle indagini ufficiali.

Il ricordo di Todt sui secondi prima della caduta

Secondo l’ex presidente della FIA, Schumacher non stava guardando la pista ma era concentrato su Mick Schumacher suo figlio, che in quel momento si trovava vicino a un amico. “Michael fissava Mick, poi è scivolato su una roccia e la sua testa ha colpito un’altra roccia”, ha dichiarato Todt, sottolineando come l’attenzione del campione fosse rivolta alla figura del bambino piuttosto che al percorso di discesa.

Il ruolo di Mick Schumacher nella dinamica dell’incidente

L’aneddoto di Todt ha un’importanza specifica perché colloca la tragica caduta in un contesto emotivo. Mick, allora adolescente, era presente sulla stessa pista, ma non ha subito lesioni gravi. La presenza del figlio sembra aver distratto il pilota, facendolo deviare dalla traiettoria prevista. Questo particolare non era stato menzionato nelle ricostruzioni rilasciate dalle autorità francesi, che avevano concentrato l’analisi su velocità e segnaletica.

Le indagini ufficiali e il nuovo elemento di Todt

Le autorità francesi, nel gennaio 2014, avevano analizzato le immagini registrate dalla telecamera del casco di Schumacher. Il rapporto indicava che l’ex campione si trovava circa otto metri fuori pista, viaggiava a una velocità tipica di uno sciatore esperto, urtò una roccia con uno sci e cadde in avanti, colpendo la testa contro un’altra roccia. Velocità, attrezzatura e segnaletica erano state escluse come cause determinanti. L’intervento di Todt aggiunge però un elemento umano: la distrazione visiva verso Mick. Questo dettaglio può reinterpretare il ruolo della concentrazione del pilota nell’evento.

Il legame duraturo tra Todt e la famiglia Schumacher

Beyond the technical aspects, Todt ha ricordato anche il momento in cui ha saputo della tragedia. Si trovava a Bali con la moglie quando Corinna Schumacher lo ha chiamato per informarlo del ricovero in elicottero a Grenoble. La prima chiamata di Todt è stata al professor Gérard Saillant, con cui aveva collaborato per l’Institut du Cerveau di Parigi, e il giorno successivo si è recato a Grenoble per stare vicino alla famiglia. Jean Todt ha ribadito che, pur non vedendo più il campione in pubblico, il loro rapporto rimane quello di un’amicizia profonda, rispettando la privacy che la famiglia ha sempre tutelato.

Il messaggio finale resta chiaro: “Michael non è più lo stesso che conoscevamo, ma è ancora presente nei cuori di chi lo ha amato”, afferma Todt, sottolineando che la memoria del sette volte campione di Formula 1 vive attraverso la sua famiglia e gli amici più stretti.