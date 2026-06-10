Dopo Monaco, il team americano e il pilota messicano mirano al riscatto a Barcellona

Dopo il deludente risultato a Monaco, dove una penalità ha trasformato un potenziale piazzamento a punti in un 15° posto finale, la Cadillac e il pilota Sergio Perez si preparano con determinazione per il prossimo gran premio di Spagna. La pista di Montmelò non è nuova per il team statunitense, che ha già avuto modo di testare le proprie vetture in questa location a fine gennaio.

Un circuito familiare per la Cadillac

Il circuito di Barcellona rappresenta un terreno familiare per la Cadillacche ha svolto qui i test pre-stagionali con entrambi i piloti. Questo vantaggio potrebbe rivelarsi cruciale per il team, che cerca di rimettersi in carreggiata dopo la delusione di Monaco. La pista spagnola è nota per la sua prevedibilità e per le sue caratteristiche tecniche ben conosciute, il che potrebbe favorire una strategia più mirata e meno soggetta a imprevisti.

La determinazione di Sergio Perez

Sergio Perez ha espresso grande fiducia nel team e nella propria capacità di rimontare. “Tutta la squadra arriva a Barcellona estremamente motivata”ha dichiarato il messicano. “Possiamo essere molto orgogliosi della gara di Monaco, perché non ci siamo arresi”. Nonostante la delusione, Perez vede l’esperienza di Monaco come un’opportunità di crescita per il team. “Conquistare punti alla nostra sesta gara sarebbe stato fantastico, ma questa è un’esperienza che plasmerà il team in modo molto positivo”.

L’obiettivo di Barcellona

Perez ha sottolineato l’importanza di un weekend senza intoppi a Barcellona. “Barcellona sarà molto diversa, in un certo senso molto più prevedibile”ha affermato. “L’obiettivo deve essere quello di fare un weekend senza intoppi, correre con affidabilità e mantenere questa traiettoria di crescita”. La fiducia nel team è alta, e Perez è determinato a trasformare questa fiducia in risultati concreti.

Con la Cadillac e Sergio Perez pronti a dare il massimo, il Gran Premio di Spagna si preannuncia come un’appassionante occasione di riscatto per il team americano. La pista di Montmelòcon la sua familiarità e prevedibilità, potrebbe essere il luogo ideale per dimostrare il vero potenziale della squadra.