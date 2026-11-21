Dormire in auto non è reato, ma dove e come ci si ferma fa la differenza tra una sosta regolare e una multa.

Chi si ferma a riposare nella propria auto spesso non sa se sta commettendo un’infrazione. Il Codice della Strada non contiene un divieto generale di dormire in macchina e non fissa un numero massimo di ore da trascorrere nell’abitacolo. Il riferimento è l’articolo 157, che disciplina arresto, fermata e sosta dei veicoli e non si occupa di chi si trova dentro il mezzo, sveglio o addormentato.

Questo non significa poter parcheggiare ovunque. L’auto deve trovarsi in un punto dove la sosta è permessa, nel rispetto di segnaletica, divieti e orari. Se il parcheggio è a pagamento, la tariffa va pagata anche se il conducente sta dormendo. Il criterio è quindi dove e come si sosta, non lo stato di chi è al volante.

Ordinanze comunali e aree private

Di norma è possibile riposare in auto nei parcheggi pubblici e lungo le strade dove la sosta è ammessa. La situazione cambia quando i Comuni introducono limiti con apposite ordinanze, cosa che accade spesso nelle località turistiche di mare e di montagna, dove in certi periodi dell’anno vengono regolati il campeggio libero, il pernottamento nei veicoli e l’uso notturno di alcuni parcheggi. Un’area libera di giorno può quindi avere restrizioni di notte, oppure essere riservata solo a certi tipi di veicoli.

Attenzione anche ai parcheggi di centri commerciali e supermercati, che sono aree private aperte al pubblico. Qui possono valere regolamenti interni che limitano la permanenza delle auto. Su un terreno privato, invece, il permesso del proprietario non basta se un’attività di campeggio è vietata da norme regionali o comunali.

Il confine tra sosta e campeggio è un punto delicato. Dormire nella propria auto, parcheggiata in modo regolare e senza occupare altro spazio, non equivale automaticamente a campeggiare. Diventa campeggio quando all’esterno compaiono tavoli, sedie, tende, verande o altre attrezzature per una permanenza più lunga. L’articolo 185 del Codice tratta le autocaravan e stabilisce che la sosta di un camper, dove consentita, non è campeggio se il mezzo tocca il suolo solo con le ruote, non emette scarichi diversi da quelli del motore e non occupa uno spazio superiore al proprio ingombro. Questa disposizione riguarda i camper e non si applica in automatico alle normali automobili. Le regole cambiano anche da regione a regione: in Emilia-Romagna, il divieto di campeggio libero è disciplinato dall’articolo 41 della legge regionale n. 16 del 2004, che prevede alcune eccezioni.

Autostrada: il limite di 24 ore e la corsia di emergenza

Le aree di servizio sono tra i luoghi più usati per una pausa di riposo durante un viaggio, e farlo negli spazi destinati al parcheggio è lecito. L’articolo 175 stabilisce però che nelle aree di servizio, nei parcheggi e nelle altre pertinenze autostradali l’auto non può restare in sosta per più di 24 ore. Le uniche eccezioni sono i parcheggi degli alberghi situati lungo l’autostrada e le aree attrezzate in modo simile. Lo stesso articolo vieta il campeggio nelle pertinenze autostradali, salvo nelle zone espressamente dedicate.

La corsia di emergenza non è un luogo dove riposare. L’articolo 176 consente di fermarsi lì solo in caso di emergenza, come un guasto o un malore di chi è a bordo, e per il tempo necessario a risolvere il problema, comunque non oltre tre ore. In caso di colpo di sonno, il comportamento indicato è raggiungere la prima area di servizio o un parcheggio sicuro, senza proseguire alla guida.

Motore acceso: la sanzione da 223 a 444 euro

Per l’aria condizionata in estate o il riscaldamento in inverno, si è tentati di lasciare il motore acceso durante la notte. L’articolo 157 prevede che, durante la sosta, il motore resti spento, e il comma 7-bis vieta espressamente di tenerlo acceso per far funzionare la climatizzazione. La sanzione va da 223 a 444 euro. Il 444 euro indicato nel titolo è quindi il limite massimo della multa per questa violazione, non l’importo fisso per chi dorme in auto.

Il motore acceso comporta anche un rischio per la salute. Se resta in funzione durante il sonno, soprattutto in garage, parcheggi sotterranei o luoghi poco ventilati, può produrre un pericoloso accumulo di monossido di carbonio. All’aperto è comunque meglio evitarlo, verificando che lo scarico e le prese d’aria non siano ostruiti.