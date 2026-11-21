Una supercar da pista con un pilota disteso come in sella a una moto: ecco che cosa propone la Sanrivatti One.

La startup olandese Sanrivatti ha presentato le Prime immagini e i dettagli della One, una hypercar pensata esclusivamente per la pista. Il progetto non segue la formula tradizionale delle supercar: al posto dell’abitacolo c’è un posto di guida singolo, in cui il pilota si trova a testa avanti, in una posizione più simile a quella di un motociclista.

La carrozzeria ha il frontale basso, una forma aerodinamica molto marcata, una pinna di squalo ispirata alle vetture da prototipo, un grande alettone posteriore e un diffusore. Essendo progettata come vettura da pista, la One non deve rispettare le norme previste per le auto stradali. Questa libertà ha permesso alla società di ripensare il modo in cui si guida un’auto.

Una guida sdraiata come su una superbike

Il fondatore, Santiago Sánchez, ha spiegato che l’obiettivo era trasferire a pilota e auto il legame che un motociclista ha con la sua moto. Il conducente siede a cavalcioni del sedile e appoggia il petto, con le mani protese verso il volante. La Apex Position, come la chiama l’azienda, è una postura centrale e inclinata in avanti. Concept simili erano già stati mostrati da Chevrolet e McLaren nelle loro visioni per Gran Turismo, quindi l’idea non è del tutto nuova. La One, però, è la prima vettura di produzione proposta con una configurazione così insolita.

Il motore V10 e i dati dichiarati

La parte meccanica è invece tradizionale. L’azienda afferma che la vettura monterà un V10 aspirato da 5,5 litri realizzato dalla britannica Judd, la stessa società che ha costruito il V10 da 5,2 litri della McLaren Solus GT. Secondo le stime, il motore dovrebbe erogare circa 800 horsepower e 516 pound-feet, pari a 700 Nm di coppia. La trasmissione è un cambio sequenziale Hewland a sei rapporti, che scarica la potenza sulle ruote posteriori.

L’azienda punta a contenere il peso a secco entro 2.425 lbs, cioè 1.100 kg, grazie a materiali leggeri. Non è stato comunicato quanto impieghi la vettura ad accelerare. La velocità massima promessa è di 205 mph, pari a 330 kph. Sono tutti valori dichiarati dal costruttore e non ancora misurati su strada o in pista.

Un progetto ancora da verificare

Realizzare un modello in scala reale è diverso dal costruire una vettura di serie così radicale. Nel settore sono comparsi in passato concept spettacolari con dichiarazioni ambiziose, poi scomparsi senza seguito. Sanrivatti avrà bisogno di un solido sostegno finanziario per portare la One sul mercato, e di clienti disposti ad acquistare un’auto così diversa dal solito. Per ora la produzione non ha un calendario ufficiale, e restano da chiarire il prezzo e il numero di esemplari.