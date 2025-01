Introduzione all’edizione limitata France

DS Automobiles ha recentemente svelato la sua nuova edizione limitata, denominata Edition France, che arricchisce la gamma dei suoi modelli con dettagli esclusivi e un design ispirato al lusso parigino. Questa iniziativa non solo celebra l’eleganza della capitale francese, ma offre anche ai clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente i propri veicoli. Con un prezzo di partenza di 34.200 euro per la DS 3, questa edizione è già disponibile presso tutte le concessionarie.

Caratteristiche della DS 3 Edition France

La DS 3 Edition France si distingue per una serie di elementi di personalizzazione unici. Tra questi, spiccano la doppia linea dorata sotto i finestrini laterali e i copriruota dorati, che conferiscono un tocco di classe al veicolo. Inoltre, il logo ÉDITION FRANCE con la bandiera “Blu-Bianco-Rosso” su sfondo dorato è un chiaro richiamo all’identità francese. Gli interni non sono da meno, con sedili in tessuto intrecciato Basalto e inserti in alcantara nera, mentre i sedili anteriori sono riscaldati per garantire il massimo comfort. La dotazione include anche una telecamera 360 Vision e sensori di parcheggio, rendendo la guida ancora più sicura e piacevole.

DS 4 e DS 7: eleganza e tecnologia

Passando alla DS 4, l’edizione limitata mantiene gli elementi decorativi della DS 3, aggiungendo dettagli come lo stemma DS cromato e cerchi da 19″. Gli interni sono caratterizzati da alcantara nera e tessuto Basalto, con una regolazione elettrica dei sedili anteriori. La DS 4 Edition France è disponibile in diverse motorizzazioni, tra cui mild hybrid e ibrida plug-in, con prezzi che partono da 38.350 euro.

Infine, la DS 7 Edition France offre un mix di tecnologia e comfort, con un portellone ad apertura elettrica e il sistema DS Drive Assist. Anche qui, gli interni in alcantara nera e il cielo scuro contribuiscono a creare un’atmosfera di lusso. I prezzi per la DS 7 partono da 45.600 euro, rendendo questa edizione un’opzione interessante per chi cerca un’auto di alta gamma con caratteristiche esclusive.

Conclusioni sull’edizione limitata

L’edizione limitata France di DS rappresenta un’ottima opportunità per i clienti che desiderano un veicolo unico e personalizzato. Con dettagli che richiamano il patrimonio culturale francese e una dotazione ricca di tecnologia, questi modelli si pongono come una scelta di prestigio nel mercato automobilistico. Che si tratti della DS 3, DS 4 o DS 7, ogni modello offre un’esperienza di guida distintiva e raffinata, perfetta per chi cerca il massimo dal proprio veicolo.